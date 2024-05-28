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體育

港足明星選舉今揭曉 傳安達臣離任港足主帥 霍啟山：無消息

【明報專訊】2023/24年球季香港足球明星選舉頒獎典禮今晚7時於灣仔會展舉行。在港足及球會都有好表現的大埔中場陳肇鈞，最多可力爭香港足球先生等5個獎項，榮膺神射手的東方前鋒巴科爾則成最大競爭者；昨晚慶功的新科港超冠軍理文，則有6人列最後入圍名單。

此外，昨晚有網媒在社交網突然爆出港足主教練安達臣擬即將離任，甚至不會帶隊出戰下月初的最後兩場世界盃亞洲區外圍賽次圈。香港足球總會主席霍啟山昨晚出席理文港超冠軍慶功宴後，回覆查詢時僅稱「這一刻無消息」。港足今早在將軍澳足球訓練中心開操。

香港足總在網上陸續公布各獎最後入圍名單，今屆共設18個獎項，包括香港足球先生、香港足球明星11人、兩名最佳青年球員、最佳教練、球員之星、最受球迷歡迎球星及新增的港超最佳港隊球員。

經過逾3周公眾投票，最終成為港超亞軍的區隊大埔最受球迷追捧，門將謝家榮、後衛加比爾、中場陳肇鈞、前鋒盧卡斯及主教練李志堅，分別在港足明星11人的門將、後衛、中場及前鋒、最佳教練的票數都領先。據足總至本月20日下午最後更新票數，今季入10球的31歲中場陳肇鈞，以4245票勢成最受球迷歡迎球星。除了明星中場6強，為港足今年1月亞洲盃決賽周射入唯一入球的他，在最佳港隊球員亦以3180票大幅領先，加上同列球員之星3強，以及明星11人總分最高將成香港足球先生，最多可力爭5個獎項。

另邊廂，聯賽排第3的東方多達9人入選，比大埔8人多。另一港足先生熱門的西班牙籍射手巴科爾，同時入選明星前鋒6強及球員之星3強；盧比度將爭蟬聯最佳教練；余在言除入圍中場6強，在最佳青年球員票數遙遙領先。

各獎項評分機制比例有所調整，公眾投票增至40%，再新增港超球隊主教練及隊長投票各10%，傳媒機構及評審委員會各佔20%，當選每月最有價值球員及每場最佳球員將再略增額外分數。

港足先生料陳肇鈞巴科爾之爭

理文慶功 班主冀斟頂級土炮補強

應屆冠軍理文除了教練曾昭達，還有5名球員入圍最後名單，分別為後衛徐宏傑和荷西安祖、中場胡晉銘、前鋒艾華頓及與巴科爾同入17球瓜分神射手獎的愛沙尼亞國腳安尼亞。理文昨晚在九龍灣一間酒樓舉行首奪港超的慶功宴，頒發100萬元冠軍獎金，並邀請到人氣女團Lolly Talk及歌手Gin Lee到場載歌載舞。

班主李文恩透露來季組軍首先目標將游說兩至三名「頂級」華人球員加盟，以中後場位置為主，再羅敢前、中、後各一名正於歐洲或亞洲聯賽效力的「非港超」新外援，以應付來季出戰亞冠聯（ACL2）分組賽及力爭衛冕港超。他預計今季班底有三分之二球員留隊，盡量維持7名外援，承認正與神射手安尼亞及中場保利臣談續約。

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