吳安儀英國女子公開賽首封后 決賽挫世一勒查露 奪生涯第20冠

吳安儀早前先在李斯特城舉行的Q School次圈止步，她短休後轉戰在史德福郡舉行的英國女子公開賽，世界排名第2的她更免戰小組賽，直入16強。這名「四眼Cue后」在16強及8強未受太大考驗，先後以局數3：1擊退去年世界冠軍、泰籍好手絲莉柏龐和英籍的戴偉遜。

吳安儀在4強面對12屆世界賽冠軍伊雲絲，首局雖然先輸31：78，但她隨即「起迫」打出一棒60度，以75：40扳平。港隊乘勢連贏兩局， 反超局數3：1。雖然伊雲絲第5局打出一棒92度追近，但吳安儀第6局以55：54奠勝，以局數4：2過關。

吳安儀晉級決賽碰上「世一」勒查露，這是兩人繼美國、比利時及阿爾巴尼亞賽後，今年第4次於決賽正面交鋒。吳安儀以63：1先拔頭籌，勒查露以68：12扳平，但這名33歲港將隨即連贏3局，以局數4：1勝出，生涯首奪英國女子公開賽冠軍，這是她今年第3冠、生涯第20項錦標。

王雨晨獲職業賽資格

另外，港將王雨晨在首站Q School連過6關，在8強以局數4：3險勝蘇格蘭籍的戴倫艾馬利，拿下未來兩季WST職業巡迴賽參賽席位。