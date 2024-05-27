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體育

PSG捧法足盃送別麥巴比 未來數日公布去向 領軍挫里昂15度封王

【明報專訊】法甲班霸巴黎聖日耳門（PSG）昨晨於法國足總盃決賽，憑翼鋒奧士文尼迪比利及中場法比安路爾斯各入1球，以2 ：1擊敗里昂，捧走史上第15個法足盃冠軍，而昨仗也是陣中球星基利安麥巴比的告別戰，他賽後透露未來幾日內將公布新加盟的球隊。

將於今夏約滿後離隊的PSG前鋒麥巴比雖在最後一戰中，以正選踢足全場未有建功，但球隊仍以2：1擊敗里昂，歷史性第15次奪得法足盃冠軍，連如法甲及法超盃，以本土賽事「三冠王」迎來美好結局。他效力PSG的7年間，以上陣308場入256球成為球會史上最佳射手。對於未來去向，麥巴比賽後認為「最好方法就是完成告別後，在適當時候宣布自己的新球會，我想只剩幾天」。而主教練安歷基表明球隊沒有麥巴比「替代品」，須簽下數名球員才能有其影響力。

卻奧斯別皇馬球迷眼泛淚光

此外，早前宣布將於歐洲國家盃決賽周後退役的34歲皇家馬德里中場卻奧斯，昨晨亦在西甲最後一輪上演主場告別戰，雖然已奪冠的皇馬最終僅與貝迪斯互交白卷，但卻奧斯在87分鐘被換出時，眼泛淚光下接受球迷起立鼓掌，賽後也大讚10年來球會一直讓他有賓至如歸的感覺。

另一邊廂，58歲意籍名帥皮奧利及37歲法國隊射手基奧特也為AC米蘭最後一次出戰意甲，後者將加盟美職球隊FC洛杉磯，球隊最終在主場被沙蘭力坦拿逼和3：3，以聯賽亞軍收官。

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