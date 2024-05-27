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2024年5月27日星期一
理文不敗登頂 傑志黃洋告別
黃洋最終戰留憾 信藍鳥下季捲土重來
香港U23告別戰主場反負大埔 霍啟山來季擬推U22聯賽
何詩蓓環地中海賽響頭炮 首日奪100蛙200自兩金
坦夏格去留存懸念 稱若脫魔仍可領其他球會奪冠
體壇快訊：白禮頓贏維拉首稱霸港會七人賽
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藥廠奪德盃膺雙冠王 沙加世界波奏凱 沙比難忘夢幻球季
PSG捧法足盃送別麥巴比 未來數日公布去向 領軍挫里昂15度封王
艾阿恩次回合反勝橫濱水手 隔21年再奪亞冠盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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