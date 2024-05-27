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體育

香港U23告別戰主場反負大埔 霍啟山來季擬推U22聯賽

【明報專訊】成軍3年的港超球隊香港U23，前日宣布退出港超散班後，昨於煞科日在斧山道運動場主場演告別戰，獲284名球迷入場見證。香港U23雖由隊長梁煒烽先拔頭籌，以及射手劉家喬末段建功，但最終仍以2：4反負大埔；全季20戰9分，以2分力壓同日0：1不敵冠忠南區的榜尾晉峰，第10名完季。

足總不再設CEO 資源撥港足發展

3年前牽頭成立香港U23的香港足總主席霍啟山，此戰半場短暫到達球場，進入更衣室與職球員講話。他其後轉抵旺角大球場出席港超冠軍頒獎禮後，解釋香港U23散班因由，稱在今年3月底上任的香港足總技術總監莫寧（John Morling，前譯約翰摩寧）建議下，來季將推動成立U22聯賽，認為此舉可為年輕球員提供上陣時間，「過去證實了青年球員最緊要有出場機會，U22聯賽正針對這一點，遠比香港U23給予的上陣機會要多，一定能幫助香港足球和年輕球員發展」。

霍啟山又透露，行政總裁譚秋朗上周三請辭後，足總計劃精簡架構，日後將不設CEO職位及恢復總幹事職位，從而撥放更多資源在足球發展和支援港足。

莫寧昨接受傳媒訪問，形容U22聯賽構思仍處初步階段，包括參賽球隊及贊助商等細節，隊數未定，旨在增加小將機會，從而拉近與一隊球員距離。香港U23主教練司徒文俊則質疑U22聯賽成效，「跟過往預備組有何分別？比賽強度是否足夠、能否培育年輕球員？」

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