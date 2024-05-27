黃洋最終戰留憾 信藍鳥下季捲土重來

黃洋自2011年加盟傑志，13年來共上陣319場，完成最後一仗後，賽後獲眾多球迷場邊要求合照簽名，他更將其球衣和波褲即場抽獎贈予傑志球迷。在「藍鳥」最後一場以2：3落敗留憾，黃洋稱這就是人生，「我來傑志經歷最風光時候，現在走可能是傑志最艱難時刻，但我相信傑志已習慣高高低低，好快會企番身，下季給驚喜大家」。

黃洋又稱在旺角大球場經歷港足起點到傑志終點，「自從多了坐後備，反而觀察多了旺角場靚景，發覺原來可看到獅子山。開始接受踢得少的現實後，就是退下來時候」。他又勉勵香港球圈人士，繼續專注做好自己工作。

承認不捨香港 感激成就夢想

「大哥」透露下月中將返上海探望家人，承認不捨香港，承諾下季初會再回來見大家，「我所有成就和實現夢想都是香港給我」。至於下一步發展，他稱留待傑志再宣布。

黃洋生於上海，曾效力上海申花青年軍，2007年來港於理工大學進修，2011年加盟傑志至今，共贏8次頂級聯賽冠軍等錦標，是2012／13年球季的香港足球先生；黃洋由2012年2月起為港足上陣71場，今年1月宣布退出。