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體育

理文不敗登頂 傑志黃洋告別

【明報專訊】今季港超昨午煞科同時舉行5仗，除了提早鎖定冠軍的理文在旺角大球場以3：2擊敗傑志，達成聯賽全季不敗登基；另邊廂亦是效力傑志13載的40歲隊長黃洋在職業生涯的告別戰，雖落敗留憾，但「大哥」深信傑志下季能夠捲土重來，又承諾下季初會返港見大家。

理文雙殺傑志 安尼亞起孖瓜分神射手

理文昨仗上半場31及40分鐘，由中鋒安尼亞把握傑志犯錯單刀再扭過門將王振鵬先開紀錄，以及左閘立花稜也接應基華尼頓妙傳單刀再下一城，加上安尼亞補時再入一球，半場已遙遙領先3：0。傑志下半場68及70分鐘由盛傳離隊的中場米基爾梅開二度追近，惟理文最終擋住傑志尾段狂攻，終維持勝3：2完場，今季聯賽「雙殺」傑志，賽後17勝3和得54分不敗封王，在2310名觀眾面前高舉冠軍獎盃。

41歲列斯奧後備登場告別

大埔後上奪亞　藍鳥5年來首跌第4

季後約滿理文的41歲老將列斯奧，於89分鐘後備落場完成告別戰，賽後與班主李文恩相擁慶祝。這名來港近14年的入籍後衛，賽後透露仍想留港發展，但自感已未能留在高強度賽事，「可能去較低水平（聯賽）吧，現在的強度對我來說可能太高了」。同樣確定離隊的基華尼頓，昨仗正選上陣77分鐘被換出；他被問到會否留港落班時，笑言若傑志找他會考慮加盟，「再看看吧，現在對任何球會持開放態度」。至於與東方前鋒巴科爾同以17球瓜分神射手的安尼亞稱，稍後將跟會方傾談是否續約。

由於另邊廂大埔在斧山道運動場以4：2反勝香港U23，東方亦以2：1反勝均業北區，賽後大埔與東方同得46分，大埔以較佳對賽成績升上第2，東方第3，45分的傑志跌至第4，繼2018／19年球季再度只得殿軍。

（港超消息）

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