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體育
2024年5月26日星期日
曼聯2：1挫曼城 隔8年再奪英足盃 13次封王兼取下屆歐霸資格 坦夏格連續兩季領軍奪標
艾菲哈里遜冀代表港足 助紐卡素青年軍七人賽出線 證申特區護照
曹星如拳擊資格賽尾站首圈止步 緣盡巴黎奧運
伍家朗再負李梓嘉 馬來西亞大師賽4強止步
趙顯臻世盃奪金寫港歷史
體壇快訊：沙維迎巴塞領軍告別戰
SUN周日體育直播賽程
港超煞科 香港U23落實完季散班 創隊3載「完成階段性任務」 主帥司徒文俊：確助小將加快成長
甘巴爾看好舊東家傑志來季捲土重來
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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