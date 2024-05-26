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體育

體壇快訊：沙維迎巴塞領軍告別戰

【明報專訊】鎖定以次席完季的巴塞隆拿，明晨在西甲煞科戰作客西維爾。巴塞日前確定主帥沙維不會留任，此戰將成為他的領軍告別戰。同於賽後離任的西維爾主教練曉基山齊士，賽前則為沙維抱不平，「這顯示巴塞對待名宿有多差」。至於第3位的基羅納昨晨於主場以7：0大勝已降班的尾二球隊CF格蘭納達謝幕，寫下隊史最佳成績。

獨行俠西決再擒狼

達拉斯獨行俠昨於NBA西岸決賽，有球星盧卡當錫貢獻「三雙」，包括完場前3.1秒的奠勝球，領銜作客以109：108險勝明尼蘇達木狼，場數拉開2：0，未來兩仗將返主場續戰，力爭繼2010／11年奪冠球季後再闖總決賽。

博洛尼亞勢失意甲季席

已鎖定來季歐聯資格的博洛尼亞，昨晨在意甲煞科戰作客以0：2不敵熱拿亞，無緣追過第3位的祖雲達斯之外，更有可能被少踢兩場、明晨主場鬥拖連奴的新科歐霸冠軍阿特蘭大躍升至第4位。若然阿特蘭大贏波，更會導致作客安玻里的第6位球隊羅馬，失去爭逐歐聯席位的最後希望。

卡斯柏魯迪揚威日內瓦賽

2號種子的挪威籍名將卡斯柏魯迪昨於日內瓦網球公開賽男單決賽，以直落兩盤7：5、6：3擊敗捷克籍非種子球手馬查克，歷來第3次在此項賽事封王。至於斯特拉斯堡國際賽昨演女單決賽，4號種子的美籍好手姬絲以直落兩盤6：1、6：2輕取同胞歌蓮絲封后。

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