體壇快訊：沙維迎巴塞領軍告別戰

獨行俠西決再擒狼

達拉斯獨行俠昨於NBA西岸決賽，有球星盧卡當錫貢獻「三雙」，包括完場前3.1秒的奠勝球，領銜作客以109：108險勝明尼蘇達木狼，場數拉開2：0，未來兩仗將返主場續戰，力爭繼2010／11年奪冠球季後再闖總決賽。

博洛尼亞勢失意甲季席

已鎖定來季歐聯資格的博洛尼亞，昨晨在意甲煞科戰作客以0：2不敵熱拿亞，無緣追過第3位的祖雲達斯之外，更有可能被少踢兩場、明晨主場鬥拖連奴的新科歐霸冠軍阿特蘭大躍升至第4位。若然阿特蘭大贏波，更會導致作客安玻里的第6位球隊羅馬，失去爭逐歐聯席位的最後希望。

卡斯柏魯迪揚威日內瓦賽

2號種子的挪威籍名將卡斯柏魯迪昨於日內瓦網球公開賽男單決賽，以直落兩盤7：5、6：3擊敗捷克籍非種子球手馬查克，歷來第3次在此項賽事封王。至於斯特拉斯堡國際賽昨演女單決賽，4號種子的美籍好手姬絲以直落兩盤6：1、6：2輕取同胞歌蓮絲封后。