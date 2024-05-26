伍家朗再負李梓嘉 馬來西亞大師賽4強止步

近况大勇的伍家朗繼上周在泰國賽男單奪亞後，本周轉戰馬來西亞大師賽阻續勇態，由首圈起連續3場直落兩局淘汰對手，包括次圈力克港隊隊友李卓耀，以及於8強以2：0輕取世界排名第6的國家隊二哥李詩澧。他昨在4強再遇由港隊前帥黃達明指導、泰國賽決賽對手李梓嘉，首局初段打成均勢，但戰至6：6後遭對方打出一段6：0攻勢被拉開，及後力追的伍家朗雖然曾追近至15：19，但他此時進攻扣殺因斷線打出界錯失黃金機會，終先輸15：21。次局伍家朗主動搶攻，曾多次手握4分領先優勢，惟在戰至17：13時卻遭李梓嘉一口氣連取8分，終再輸一局17：21，直落兩局敗陣在4強止步，連續兩項賽事被對方擊敗。

李梓嘉今決戰安賽龍

李梓嘉今日決賽的對手將是丹麥籍世界一哥安賽龍，他今於另一場4強以直落兩局21：6、21：13淘汰國家隊的陸光祖。

女單4強方面，世界排名第7的2號種子王祉怡昨以局數2：0擊敗6號種子的國家隊隊友張藝曼，今決戰印度隊名將仙杜胡，後者昨則以局數2：1淘汰泰國隊球手寶姍蘭。