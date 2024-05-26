艾菲哈里遜冀代表港足 助紐卡素青年軍七人賽出線 證申特區護照

母親在港出生 曾效力曼城U21

紐卡素昨於首戰以3：0擊敗大埔，另以1：1及0：0連和李斯特城及新加坡木球會，而哈里遜首戰對大埔為球隊先開紀錄。紐卡素官網賽前指出哈里遜的母親在香港出生，他昨向本報透露母親少時在港生活數年，其後到英國定居。被問到代表港足的意願，他說：「現在應該是處理（特區護照）申請中，有機會的話希望會辦妥手續。當然希望代表香港，這是我球員生涯其中想做的事。」

哈里遜今年2月才由曼城轉投紐卡素，轉會費100萬歐元（約850萬港元），另設附加條款。他今季為曼城及紐卡素U21在「英超2」合共上陣11次，交出3次助攻。對於這次初來母親出生地比賽，他說：「這是很好的體驗，而且能夠嘗試踢七人賽。炎熱的天氣確實難以應付，但要在此項賽事走得更遠，必須適應這一點。」

力退白禮頓橫濱水手 流浪首名出線

此外，港超球隊標準流浪在神田夢實、林衍廷和劉智樂等主力應戰，加上將與大埔約滿的巴西籍翼鋒雷仙奴助拳下，在B組分別以1：0連贏白禮頓及橫濱水手的梯隊，以及1：1賽和新加坡足球會，以B組首名晉級盃賽8強。至於港足U20有3名外流兵胡賢沐、陳琨政及曾樂圖回港助陣，先以0：0賽和港會，及後各以0：3連負富咸及格拉斯哥流浪，在C組排末席轉戰碟賽8強。