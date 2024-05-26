明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

艾菲哈里遜冀代表港足 助紐卡素青年軍七人賽出線 證申特區護照

【明報專訊】港會渣打七人足球賽昨展開重頭戲的主賽。英超紐卡素梯隊在分組賽D組錄得1勝2和，次名出線今舉行的盃賽8強。當中隨「喜鵲」來港出戰的18歲中場艾菲哈里遜（Alfie Harrison），其母親在香港出生，他賽後向本報證實獲港足教練團接洽，並已展開申領特區護照程序，期待日後代表港足出戰。

母親在港出生 曾效力曼城U21

紐卡素昨於首戰以3：0擊敗大埔，另以1：1及0：0連和李斯特城及新加坡木球會，而哈里遜首戰對大埔為球隊先開紀錄。紐卡素官網賽前指出哈里遜的母親在香港出生，他昨向本報透露母親少時在港生活數年，其後到英國定居。被問到代表港足的意願，他說：「現在應該是處理（特區護照）申請中，有機會的話希望會辦妥手續。當然希望代表香港，這是我球員生涯其中想做的事。」

哈里遜今年2月才由曼城轉投紐卡素，轉會費100萬歐元（約850萬港元），另設附加條款。他今季為曼城及紐卡素U21在「英超2」合共上陣11次，交出3次助攻。對於這次初來母親出生地比賽，他說：「這是很好的體驗，而且能夠嘗試踢七人賽。炎熱的天氣確實難以應付，但要在此項賽事走得更遠，必須適應這一點。」

力退白禮頓橫濱水手 流浪首名出線

此外，港超球隊標準流浪在神田夢實、林衍廷和劉智樂等主力應戰，加上將與大埔約滿的巴西籍翼鋒雷仙奴助拳下，在B組分別以1：0連贏白禮頓及橫濱水手的梯隊，以及1：1賽和新加坡足球會，以B組首名晉級盃賽8強。至於港足U20有3名外流兵胡賢沐、陳琨政及曾樂圖回港助陣，先以0：0賽和港會，及後各以0：3連負富咸及格拉斯哥流浪，在C組排末席轉戰碟賽8強。

上 / 下一篇新聞