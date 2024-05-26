甘巴爾看好舊東家傑志來季捲土重來

領維拉青年軍返港戰七人賽

甘巴爾曾在2009至2013年執教傑志，其間為球隊在2010至2012年連奪兩屆仍屬頂級聯賽的港甲冠軍。他其後曾到澳洲、印度及印尼任教，至今年初接手維拉U21梯隊主教練，與西班牙同鄉的一隊領隊艾馬利緊密合作。而衛冕之師維拉昨在港會七人賽小組3戰全勝，以首名出線盃賽。

傑志今季失落聯賽冠軍，在4項賽事中只奪高級組銀牌錦標，港足明星選舉亦只有艾里奧及米基爾，分別獲列為明星11人後衛8強及中場6強。甘巴爾認為舊東家今季的失利只是小問題，需以長遠的視野看待，「他們過去10年贏得無數冠軍，一季的挫敗沒有什麼大不了，相信Mr.Ken（伍健）也會認同，下季一定會捲土重來」。

陳晉一冀以勝利完季答謝球迷

傑志翼鋒陳晉一則表示，球隊雖失落今屆聯賽冠軍，但今仗對理文仍希望以勝利完季，答謝球迷支持，「今季最後一場主場，全隊上下都不會鬆懈，希望為今季一直支持的球迷帶來一場好波」。