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體育

港超煞科 香港U23落實完季散班 創隊3載「完成階段性任務」 主帥司徒文俊：確助小將加快成長

【明報專訊】港超今午3時煞科同時上演5仗。當中創隊近3年的香港U23昨宣布完季退出港超，在斧山道運動場對大埔將成最後一戰。會方指已完成階段性任務，而主教練司徒文俊亦認為球隊這些年確助年輕球員加快成長；至於榜尾的晉峰下季是否續戰港超，此刻仍未明朗。

香港U23於2021年9月由香港足總主席霍啟山牽頭成立，會方稱目標為年輕球員增加高水平比賽機會，提及首兩季輸出不少球員到友會，如門將謝家榮成恆常大港腳、劉家喬與鄭進泓亦有參與杭州亞運，指「已完成階段性任務」，季後將退出港超，並盡最大努力助職球員到其他球會落班。香港U23上季僅一和排第10包尾，今季下半季終開齋接連擊敗晉峰及均業北區，以19戰兩勝3和9分排尾二第10，今午在斧山道對大埔後便會散班。

今午3時最終戰鬥大埔

球隊早操練後拍大合照留念，職球員互相擁抱勉勵。帶隊兩季的主教練司徒文俊稱，欣喜球員在體能等方面都有顯著進步，他作為教練高興能為本地球圈傳承，「我覺得這球隊存在是有意義，幫到年輕球員加快成長追上職業水平，新加坡和烏茲別克等地聯賽都有青年球隊。U23當然可制定得更好，但沒外援下，累積比賽經驗後球隊漸踢出隊型，季中開始取到分，菁英盃亦有表現」。他透露已有4、5名小將獲友會羅致可續戰港超。

31歲隊長林學曦亦樂見年輕隊友今季進步大，「開心我有份幫助隊友成長」；22歲前鋒劉家喬近兩季須在美國讀大學及返港踢港超「兩邊走」，感激U23給予機會發揮，「我踢U23才有機會跟大港腳操練和參加亞運，亦感受到和隊友一起進步不少，信心提升很多」。

晉峰留超成疑 或本周內定案

傑志力保次席 大戰理文不容有失

另邊廂，7分的晉峰在青衣運動場主場必須擊敗冠忠南區，才有望脫離榜尾位置。對於下季是否續戰港超，總教練何信賢昨稱此刻仍未明朗，期望本周內可跟高層取得答案，「我是強烈希望晉峰繼續參與港超，保留這班球員在職業賽場。班主正盤算不同方案，最終要取決他決定」。

此外，理文上周作客6：1大勝深水埗，以19戰16勝3和51分拋離傑志6分，提前一輪首奪冠，今午在旺角大球場對傑志力求不敗完季高舉獎盃。41歲隊長中堅列斯奧及33歲巴西籍翼鋒基華尼頓賽前確定季後離隊，今仗料演告別戰；而亞軍之爭仍存變數，今季僅奪高級組銀牌的傑志以45分居次，一旦對理文失分，隨時被同樣只落後兩分的大埔，或作客均業北區的第4位球隊東方後來居上。

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