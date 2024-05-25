明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

張本兄妹攜手征巴黎 鄧亞萍讚美和天賦更佳

【明報專訊】日本乒乓球隊男將張本智和在3年前的東京奧運衝擊國乒失敗，其下月才16歲的胞妹張本美和今夏巴黎奧運加入戰團，並獲國乒名宿鄧亞萍稱讚天賦更勝兄長，必須提防，似預告國乒或難安寢。

張本智和及張本美和的張姓雙親是昔日中國四川隊名將，其後入籍日本及改姓張本，而一對兒女自幼便接受父母培訓，智和更率先成為東京奧運的希望，但最終失望而回，今年7月底出戰巴黎奧運則或再度成為這家庭揚名立萬的舞台，事關智和將與美和攜手出征，其中後者更勢成國乒在巴奧的眼中釘。

日本隊去年在杭州亞運勇闖女團決賽，其間美和未失一局，直至女單決戰不敵國乒好手王曼昱1：3才被破清白之身。及至年初的巴奧點兵中，她更取代上屆東奧奪混雙金牌的前輩伊藤美誠，遂被1990年代橫掃乒壇的國乒名宿鄧亞萍點名提防，「她非常有天賦，據說比哥哥更厲害，我們要多點當心她」。現時世界排名第8的美和則強調，若不進步便難以抗衡國乒，又將以往並肩頂級高手的想法，改變誓要擊敗對方，終極目標是奧運奪金。

克服傷患走過低潮 韓國女將申裕斌珍惜巴奧舞台

國乒另一心腹之患是在杭州亞運女單奪銅的韓國隊的申裕斌，這名世界第7的19歲新星近年既擊敗過美和，也曾在單局向伊藤美誠派11蛋，而令她珍惜巴奧的主因，除因在東奧團體賽表現平庸外，2021和22年連續骨折令她一度陷於低潮，但料這些逆境料已轉化為力量，令她成為國家隊不可不防的人物。

（奧運前瞻）

上 / 下一篇新聞