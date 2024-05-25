張本兄妹攜手征巴黎 鄧亞萍讚美和天賦更佳

張本智和及張本美和的張姓雙親是昔日中國四川隊名將，其後入籍日本及改姓張本，而一對兒女自幼便接受父母培訓，智和更率先成為東京奧運的希望，但最終失望而回，今年7月底出戰巴黎奧運則或再度成為這家庭揚名立萬的舞台，事關智和將與美和攜手出征，其中後者更勢成國乒在巴奧的眼中釘。

日本隊去年在杭州亞運勇闖女團決賽，其間美和未失一局，直至女單決戰不敵國乒好手王曼昱1：3才被破清白之身。及至年初的巴奧點兵中，她更取代上屆東奧奪混雙金牌的前輩伊藤美誠，遂被1990年代橫掃乒壇的國乒名宿鄧亞萍點名提防，「她非常有天賦，據說比哥哥更厲害，我們要多點當心她」。現時世界排名第8的美和則強調，若不進步便難以抗衡國乒，又將以往並肩頂級高手的想法，改變誓要擊敗對方，終極目標是奧運奪金。

克服傷患走過低潮 韓國女將申裕斌珍惜巴奧舞台

國乒另一心腹之患是在杭州亞運女單奪銅的韓國隊的申裕斌，這名世界第7的19歲新星近年既擊敗過美和，也曾在單局向伊藤美誠派11蛋，而令她珍惜巴奧的主因，除因在東奧團體賽表現平庸外，2021和22年連續骨折令她一度陷於低潮，但料這些逆境料已轉化為力量，令她成為國家隊不可不防的人物。

（奧運前瞻）