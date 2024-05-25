列布倫兄弟崛起 主場抗國乒霸權 菲歷斯未成年躋世界前五 偕兄阿歷斯登五環舞台

菲歷斯列布倫與胞兄阿歷斯列布倫近年分別以當今罕見的直拍及常見的橫板各自開始打天下，世界排名則由超過第750位，暴升至現在的第5及35位，其間最突出成績要數菲歷斯及阿歷斯，在去年歐洲運動會男單分獲冠軍和季軍，惟令國乒首次感到真正威脅的，是菲歷斯早於前年在布達佩斯舉行的WTT明星賽的男單賽事，雖然他最終以局數1：3受挫東京奧運金牌得主馬龍，但賽後即獲乒迷冠以新一代「直拍天才」美譽，其輕巧流暢靈活的打球風格，也勾起昔日國乒直拍名宿馬琳和王皓，甚至仍未掛拍的34歲前「世一」許昕的回憶。

菲歷斯喜獲馬龍認同

菲歷斯回憶道：「能與馬龍比賽是超高興的。他年紀漸大，我想在他掛拍前與他比試。他曾在受訪中承認，17歲時的他表現不及同齡的我，這叫我心花怒放。」至於阿歷斯令國乒忐忑始於去年於澳門上演的WTT澳門冠軍賽男單，以力量型打法爆冷以局數3：2力挫時任「世一」的國乒好手樊振東，並一直與菲歷斯在男雙方面屢見佳績。

阿歷斯回應受到國乒關注道：「這是一件好事，證明我們已有力挑戰中國隊，希望將來成功。」菲歷斯則說：「只要不斷地與中國隊交手，兩者的距離便會逐漸拉近。你應察覺到這是事實。」他甚至已將目標放在世界賽和奧運，「我最大的願望是嘗試在巴黎奧運獲得獎牌，就算今次失敗，未來的奧運亦會繼續向這目標邁進。」

這對列布倫昆仲系出名門，父親是前法國隊男雙代表，叔叔更曾出席3屆奧運。兩兄弟自幼便在其父於家鄉蒙彼利埃創立的乒乓球會受訓。阿歷斯打趣說：「當出生時，我猜想已手握球拍。我們就是一個乒乓家庭。晚飯時，我總愛與爸爸和弟弟談論乒乓，從不理會媽媽和姊姊說甚麼。」菲歷斯則說：「我們一直在鑽研乒乓，平日亦花大量時間看比賽和分析球手打法。」他甚至認為這運動像拳擊，「乒乓球枱面積小，兩個對手距離近，不過不會拳拳到肉，這正是我喜愛的」。

阿歷斯同室操戈未嘗敗績

然而，即使菲歷斯的世界排名高於哥哥，卻承認每次的兄弟「內訌戰」都處下風，「每次遇上他，我總要出盡九牛二虎之力，但總沒有勝算，這令我無法理解，或者他太了解我吧！我們始終是兄弟，關係永遠密切，故此經常互勉，彼此會毫不保留地幫助對方進步。」阿歷斯回應道：「我在正式比賽從沒輸給弟弟，而且作為哥哥，怎可以輸？但話說回來，他的球技是不可思議的，精準度與日俱增，令我的情况愈來愈艱難和複雜。我可以做的是與時並進，不斷提升自己的水平。」

（奧運前瞻）