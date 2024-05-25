SAT周六體育直播賽程

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2024年5月25日星期六
曼市雙雄再決戰英足盃 坦夏格力保曼聯帥位 曼城劍指雙冠王冧莊
港隊3將戰巴奧帆船 阿輝祥傑盼盡情發揮
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安永佳感漸習慣中超節奏 期待10月隨港足征歐
體壇快訊：公民女足七人賽兩連勝
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列布倫兄弟崛起 主場抗國乒霸權 菲歷斯未成年躋世界前五 偕兄阿歷斯登五環舞台
張本兄妹攜手征巴黎 鄧亞萍讚美和天賦更佳
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【明報專訊】（請看附圖）
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