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體育

體壇快訊：公民女足七人賽兩連勝

【明報專訊】港會渣打七人足球賽昨在港會足球場展開女子組及名人賽。女子甲組前二球會車路士足球學校（香港）與傑志在A組首戰對碰互交白卷，車校其後以3：0擊敗沙田，傑志則再以1：1和247足球會。B組方面，頌恩公民暫兩戰全勝居首，港會1勝1和緊隨次席。重頭戲主賽今日展開，阿士東維拉、紐卡素等英超梯隊將登場。

曹星如無緣巴黎奧運

巴黎奧運拳擊資格賽次站昨在泰國曼谷展開，港將曹星如首日出戰男子57公斤級首圈，惟最終不敵阿塞拜疆隊的Shamil Askerov，正式無緣奧運。女將李詩敏則今日亮相女子50公斤級，首圈鬥葡萄牙隊的Rita Soares。

塞爾特人東決擴優勢

波士頓塞爾特人昨在NBA季後賽東岸決賽第2場，憑謝倫布朗攻入全場最高的40分，加上賀利地取得15分及10次助攻「雙雙」，主場以126：110大勝印第安那溜馬，場數領先2：0。

佐高域日內瓦賽4強出局

網球壇「一哥」佐高域昨晨在日內瓦公開賽男單8強賽以盤數2：0輕取奇克斯普後，同晚於4強爆冷以1：2負馬查克。另法國公開賽完成抽籤，佐高域首圈對手是靴拔，14屆冠軍拿度則需惡鬥4號種子阿歷山大歷維利夫；女單一姐施維雅達若首圈過關，便或碰大坂直美。

猜拿迪返泰國世盃外大軍

泰國隊將於下月6日世界盃亞洲區外圍賽C組次圈作客中國隊的「生死戰」，昨公布27人名單，有「泰國美斯」猜拿迪普桑格辛傷癒歸隊，聯同日職翼鋒素柏猜領軍；至於在B組已提早出線的日本隊，則徵召近期在丹麥球隊邦比表現出色的鈴木唯人。

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