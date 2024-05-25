港隊3將戰巴奧帆船 阿輝祥傑盼盡情發揮

下周赴法國馬賽備戰

貝俊龍圖創隊史最佳

已獲巴黎奧運男子49人級帆船項目參賽資格的阿輝／祥傑，於2018年開始成為拍檔，翌年在該項目的亞洲賽即摘銅。雖然兩人2021年在亞洲區及非洲區奧運資格賽以1分飲恨，無緣東京奧運，但祥傑認為這成為他們的動力，這對拍檔去年在杭州亞運獲季軍，今年4月更於法國奧運周最後機會帆船賽得第7，登上奧運「尾班船」。

兩人皆在香港土生土長，阿輝稱「我在船上出生，家人亦會揚帆出海，對我來說投身帆船運動是很自然的」；祥傑則受父親和兄長的影響接觸此運動。對於首戰奧運，阿輝說：「我們作為黑馬，應該沒人覺得我們是個威脅，所以壓力已經減輕不少」。

貝俊龍於去年12月在亞洲帆船錦標賽暨巴黎奧運亞洲及大洋區資格賽贏得冠軍，繼而拿下男子ILCA 7單人帆船項目入場券，他直言這是美夢成真，巴奧目標則是超越港隊帆手洛雅怡在東京奧運ILCA 6單人帆船項目得第39位的成績，「她肯定是港隊成就最好的帆手，我們想挑戰她，但也非常尊重她」。