曼市雙雄再決戰英足盃 坦夏格力保曼聯帥位 曼城劍指雙冠王冧莊

曼城vs.曼聯

MyTV Super902台 晚上22：00直播

曼聯今季英超只得第8，若今晚贏足總盃將可獲來季歐霸參賽資格，否則將繼2014/15年球季後再度無緣歐洲賽。上屆決賽曼城憑已離隊的前隊長根度簡梅開二度勝2：1捧盃。紅魔今季傷兵問題嚴重，賽前證實中堅哈利馬古尼未能趕及傷癒將缺陣，但有後衛域陀連迪路夫、中場美臣蒙特及前鋒安東尼馬迪爾可復出候命。馬古尼在社交網就無緣決賽致歉，稱將全力支持隊友爭勝。

達洛治挺坦帥 科頓拒輕敵

不過，曼城在近7次曼市打吡勝6次，賽前再度傳出坦夏格帥位岌岌可危，更有指這名荷蘭籍教頭在足總盃後將被辭退，傳聞繼任人選包括剛離隊的普捷天奴及杜曹、以及帶領葉士域治升英超、曾任曼聯助教的麥堅拿。坦夏格在賽前記招未有回應換帥傳聞，稱只會專注今仗爭勝，「過去10年這球會贏得錦標不多，現在我們有機會兩季內贏得兩個獎盃」。當選曼聯今季最佳球員的右閘達洛治則為坦夏格平反，「他是球隊領袖，總是為球員擋子彈。今季非常困難，我們會團結一致」。

另邊廂，曼城達成史無前例的英超四連霸，現力爭成首隊蟬聯英超和足總盃。當選今季英超年度最佳球員的菲爾科頓則否認今仗可輕鬆奪冠，「上屆已看到曼聯並沒有讓我們輕鬆勝出，要奪冠就必須全力以赴」。隊長基爾獲加稱，領隊哥迪奧拿感染全隊有強大爭勝心，「他對勝利上癮，令球隊就像一台穩定機器」。

柏基達被控違規投注 涉故意領黃

另外，季初盛傳為曼城羅致目標的韋斯咸中場盧卡斯柏基達，昨被英格蘭足總正式指控，他涉嫌在2022年11月至去年8月期間4場英超故意領取黃牌，再違規非法投注獲利，若罪成將面臨長期停賽。這名26歲巴西國腳在社交網極力否認。另韋斯咸昨落實由西班牙籍的盧柏迪古出任領隊。