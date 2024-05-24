費迪南認同英軍棄拉舒福特 料維拉下季兼顧歐聯挑戰大

57歲的費迪南球員時代曾效紐卡素及熱刺等英超隊，他認為上屆七人賽冠軍阿士東維拉有力衛冕，「我認為維拉青訓做得很好，一隊更取得下季歐聯資格，反映球會發展很出色」。維拉今季英超獲第4，費迪南認為勝在穩定性，「維拉全季陣容都很穩定，不像其他強隊常有傷兵。但下季要兼顧歐聯將是挑戰，就像今季的紐卡素」。對於前東家熱刺得第5，費迪南認為已有進步，因新帥普斯迪高路踢出球迷享受的風格，但下季若要爭前四，在聯賽表現要更穩定。

費迪南曾入選英格蘭隊1996年歐國盃大軍，對於拉舒福特落選歐國盃，他認為對方今季太多傷患的問題大於態度，才未能踢出佳態，認為英軍領隊修夫基決定正確，「拉舒福特今季入球不算多，作為前鋒落選合理，參加歐國盃必須選最好的球員，他下季必須再努力」。他舉例，維拉前鋒奧尼屈堅斯今季大勇，在英軍也要與哈利卡尼及菲爾科頓等人激烈競爭，故他期望「三獅」能善用這班進攻好手，踢得更進取，「英格蘭前場至少有6名世界級球員，足以對其他球隊構成麻煩，唯一隱憂可能是多名後防仍未傷癒」。

曾獲馬天尼斯指導 維拉門將重臨爭衛冕

維拉將於明午主賽A組迎衛冕首擊，19歲隊長門將占士胡禮將連續兩屆參賽，他昨透露今季操練曾獲維拉正選門將的阿根廷國腳達美安馬天尼斯指導，包括撲12碼心得，讚這名世界盃冠軍隊成員願意指導後輩。