港會七人賽開戰 名人賽女子組打頭陣 傑志隊長鍾貝琪：盼證女足觀賞性不輸男足

港會七人賽今年踏入25周年，首獲冠名贊助，一眾參賽球隊隊長及代表昨到比賽場地的港會足球場，在主賽、名人賽及女子組3個獎盃前拍攝大合照。

今屆新增女子組有8隊參賽，包括7隊香港女甲球隊及澳門女足。現排女甲前兩名的車路士足球學校（香港）與傑志同在A組，今傍晚首仗即對壘，同組其餘兩隊為沙田及247足球會。B組4隊為港會、澳門女足、頌恩公民及和富社企。

名人賽同於今晚舉行，今屆代表PFA明星隊參賽的名宿，包括曾效富咸及韋斯咸的葡萄牙前國腳般莫迪、曾效雷丁的前鋒列達，以及踢過紐卡素的安迪格芬等。首日賽事公眾免費入場。

傑志女足隊長鍾貝琪表示，雖對手在本地聯賽已「對慣對熟」，期望各隊都踢出應有水平，借此推廣香港女足，「想給觀眾睇到，原來女子足球都可以好似男子足球咁好睇」；247足球會射手梁濼妍稱，最後一日賽程「由朝踢到晚」，對於她們業餘球員將是體能考驗。

大埔派小將應戰 流浪強陣出擊

至於周六上演的主賽，今屆有標準流浪、大埔及港會3隊港超參賽，而港足U20有門將石皓心及翼鋒馬斐兩名傑志菁英盃小將，在C組將對港會、富咸及格拉斯哥流浪。馬斐稱跟海外勁旅梯隊對壘視為好經驗，目標努力爭取入球，又說與曾俊軒和戴子軒等隊友都曾在傑志青年軍合作，故默契不成問題。

港超下周日煞科，輪空的流浪已完季下，除有伊巴謙及神田夢實等主力，季後掛靴的盧均宜及將離隊的林衍廷都會參賽，在B組將鬥日職橫濱水手的青年軍等；上屆亞軍大埔則因與聯賽作客香港U23撞期，在七人賽只派巴西籍外援卡朗帶領小將們，在D組面對紐卡素及李斯特城的梯隊。