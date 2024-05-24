體壇快訊：吳安儀Q School次圈止步

港足本地集訓缺謝家榮艾華頓

香港足球代表隊下月世界盃亞洲區外圍賽次圈分別主場迎戰伊朗及作客土庫曼隊。足總昨晚公布本月28至31日本地集訓36人決選名單，當中包括保頓後衛杜俊暉、東方小將馬希偉及吳宇曦等首次入選大港腳的20歲或以下球員。而大埔門將謝家榮、理文翼鋒艾華頓等則未有列席。

韋斯咸聘盧柏迪古掌帥印

韋斯咸昨宣布任命盧柏迪古出任領隊，接替卸任的莫耶斯。這名57歲西班牙籍教頭繼2022年11月至2023年8月執教狼隊後，相隔不足一年回歸英超領軍。他在球會訪問中表示，作為教練總會有更大野心，希望在新東家鼓勵及推動球員及整個團隊進步。

遼寧橫掃新疆締三連霸

遼寧本鋼前晚在CBA總決賽第4戰，作客以104：95力克新疆伊力特，以場數4：0橫掃對手封王，同時成為繼八一及廣東男籃後，第3支在CBA達成三連霸的球隊。在總決賽場均交出26.3分和5.3個籃板的外援福格，則獲選為總決賽最有價值球員（FMVP）。

37歲佐高域日內瓦賽晉8強慶生

日內瓦網球公開賽昨假瑞士續演，塞爾維亞籍「世一」佐高域在男單16強以直落兩盤6：3擊敗德國隊的漢夫曼，以勝仗慶祝其37歲生日；2號種子的挪威籍好手卡斯柏魯迪則於另一場以盤數2：1反勝奧芬拿晉級。另外，世界排名第5的美籍女將彭古拉宣布因頸背傷患退出法國公開賽。