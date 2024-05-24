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體育

意軍歐國盃初選 上屆功臣只留10人

【明報專訊】衛冕之師意大利隊昨公布今夏出戰歐洲國家盃30人初選名單，其中只有10人為3年前的冠軍隊成員，當中上屆有份入球的功臣亦只有翼鋒費達歷高基艾沙及中場尼高路巴列拿入圍。

意大利隊上屆在文仙尼領軍下，於歐國盃決賽戰至互射12碼擊敗英格蘭隊，奪得隊史第2座歐洲冠軍。今屆換上另一名帥史巴列堤掌舵，並於昨日率先公布初選30人名單，其中只有10人屬上屆奪冠成員，應屆意甲盟主國際米蘭為大戶，共有6人列席，而剛奪歐霸冠軍的阿特蘭大則只有前鋒施卡馬卡及後衛史卡雲尼入圍。意軍接下來將於下月初剔除4人落實決選人腳，隨後友賽土耳其及波斯尼亞隊作最後備戰。

今屆意軍身處「死亡B組」，同組對手包括西班牙、克羅地亞及阿爾巴尼亞隊，而每組前兩名將直入16強，第3名將要爭取以6組中最佳4支第3才可出線。

國際米蘭遭美資接管

蘇寧結束8年掌權

另外，國際米蘭因班主張康陽未能在5月21日的限期或之前，償還3.95億歐元（約33.5億港元）欠債，終被美國公司橡樹資本正式接管球會擁有權。身為蘇寧國際總裁的張康陽，2016年入主國米，惟2021年陷入財困下向橡樹資本借貸2.75億歐元（約23.3億港元），並以國米股權作抵押。隨着日前未能在限期前還清欠款下，這名蘇寧集團創辦人之子終告結束8年國米掌權時代。

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