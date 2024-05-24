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體育

阿特蘭大歐霸首封王 破利華不敗金身 盧卡文連中三元 敗走英超重獲新生

【明報專訊】意甲球會阿特蘭大昨晨在愛爾蘭都柏林上演的歐霸盃決賽，憑26歲尼日利亞國腳翼鋒盧卡文「連中三元」，助球隊以3：0擊敗德甲勁旅利華古遜，終結對方今季不敗身之餘，更取下隊史首座歐洲冠軍。剛好踏入執教生涯30周年的66歲阿特蘭大主帥加斯柏連尼初嘗領軍奪標滋味，他賽後笑言這是「意大利球壇的光榮時刻」。

昨仗雙方同樣排出3-4-2-1陣式，開賽初段阿特蘭大採取主動，並於12分鐘由翼鋒盧卡文於左路入楔禁區，接應翼衛沙柏哥斯達右路地波橫傳以左腳近射破網開紀錄。落後的利華古遜其後雖站穩陣腳嘗試搶奪控球權，但戰至26分鐘因一次後場傳送失誤被截去皮球後，阿特蘭大再靠盧卡文在左路扭過「藥廠」星將格列沙加後以右腳遠射入網再下一城，助球隊半場領先2：0。

換邊後利華古遜換入首席射手邦尼菲斯，取代右翼衛史坦尼錫加強攻力；阿特蘭大則有負傷上陣的後衛哥拉辛拿斯被換出，由史卡雲尼頂替。不過「藥廠」空有近七成控球率卻未能取得具威脅埋門，反而被阿特蘭大於76分鐘藉反擊機會，由狀態火熱的盧卡文在左路窄角度勁射遠柱死角，個人大演帽子戲法。

最終阿特蘭大以3：0擊敗利華古遜，兩軍此前只曾在2021／22年球季的歐霸16強交手，當時阿特蘭大兩回合皆贏波而回，今次「天使軍」再下一城之餘，更令利華古遜今季各賽事51場的歐洲球壇史上最長不敗走勢告一段落，並取得隊史首座歐洲賽錦標，同時是球隊自1962／63年球季贏得意大利盃後，歷來第2座頂級賽事冠軍。

加斯柏連尼：奪冠證足球仍是公平

阿特蘭大於2016年夏天請來意籍教頭加斯柏連尼接掌帥印後，成績大幅改善，由以往在甲、乙組浮沉歲月，搖身一變成為意甲前列分子，如今登上隊史新高峰，這名66歲老帥亦百般滋味，他表示：「這是意大利球壇的光榮時刻，因意大利球隊在此盃賽已有25年未曾劍指錦標了。能帶領阿特蘭大成就這歷史絕不簡單，我們不是什麼豪門或傳統勁旅，這座冠軍亦證明了足球仍是公平的，有錢不代表就能奪冠。」

至於決賽功臣的盧卡文，球員生涯如坐過山車，由15歲在查爾頓才踏上正規青年軍訓練的他，2017年獲愛華頓垂青初戰英超，並且成為英格蘭U21主力，惟他及後輾轉效力RB萊比錫再外借富咸及李斯特城皆未能取得成功，亦令他遲遲未獲英格蘭大國腳招攬下，選擇代表家鄉尼日利亞隊，及至2022年轉投阿特蘭大，終於「守得雲開見月明」，在這支意甲球會漸獲重用，並在昨晨的歐霸決賽取得個人職業生涯首次「帽子戲法」，助球隊首度封王。他賽後感言道：「這就像是我重獲新生的起步點一樣，我希望以後還有更多像這仗的表現，我知道自己會一直進步。」

沙比認優勝劣敗 籲接受挫折再迎挑戰

利華古遜被破今季不敗身後，即使「三冠王」夢碎，但接下來他們仍有望在後日凌晨的德國盃決賽擊敗乙組的凱沙羅頓，成就隊史首次「雙冠王」。主帥沙比阿朗素不諱言對未能奪冠感失望，但同時大方恭賀敵軍，「阿特蘭大這仗表現無疑比己隊好，在此恭喜他們。這一天不是我們的日子，我們要接受它，這是己隊今季未嘗過的事（敗仗），但足球就是這樣，我們應要從失敗中學習，準備好下一次挑戰」。

值得一提的是，阿特蘭大已藉此冠軍取得下屆歐聯資格，意味若球隊在意甲最終以目前的第5位完成，將令第6位球隊藉此受惠亦可取得歐聯資格，但若以前4作結，第6位球隊將只能出戰下屆歐霸。

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