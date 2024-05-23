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體育
2024年5月23日星期四
普捷天奴落車傳入魔 提早1年解約和平分手 成曼聯新帥大熱門
流浪慶功首奪菁英盃 管理層改組 或邀米路回巢掌軍
馬體會或今夏訪港 基沙文莫拉達勢因歐國盃缺陣
72歲雲尼亞里季後離卡利亞里 結束38年執教生涯
港將李卓耀伍家朗大馬賽次圈內訌
港女欖亞洲賽出師不利主場負日本 下周六鬥哈薩克續爭勝
朱婷領軍 中國女排抵澳門備戰世界聯賽
電視精選
綠軍東決斬馬拔頭籌 謝倫布朗三分保命 加時5分險勝
拿度蓄銳戰法網 佐高域稱永是熱門
體壇快訊：許建德意國奪銅盃冠軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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72歲雲尼亞里季後離卡利亞里 結束38年執教生涯
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