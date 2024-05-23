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體育

港將李卓耀伍家朗大馬賽次圈內訌

【明報專訊】馬來西亞羽毛球大師賽昨續於吉隆坡上演，港隊男單「一哥」李卓耀在首圈以局數2：0擊敗巴西籍球手高亞路；而隊友伍家朗則以同一比數輕取泰籍球手旺查奧恩，雙方將於次圈再次上演港隊「內訌」。

8號種子李卓耀賽前10戰只取1勝，包括法國、瑞士公開賽及全英賽均首圈下馬，今場面對世界排名48的高亞路，首局亦一度落後15：17，但李卓耀尾段發力連取6分，先贏21：17，其後他在次局重拾狀態，再以21：16勝出，僅用37分鐘便以局數2：0淘汰對手。

另一邊廂，上站泰國賽摘銀的伍家朗世界排名升至第24，今場對陣泰籍球手旺查奧恩，首局曾以16：11領先，尾段卻被對手以19：19追平，但伍家朗頂住壓力下連取兩分，以21：19先拔頭籌，他在次局延續氣勢，中段不斷拋離比分，終以21：13再取一局，以局數2：0獲勝晉級次圈，繼今年3月法國公開賽後，今日再度與李卓耀交手，而後者之前7次交手只曾勝出1次。

吳英倫續勇晉次圈

至於男單港將新星吳英倫繼續表現神勇，與比利時籍球手加歷治激戰3局後，以局數19：21、21：12、21：13反勝，將於次圈迎戰印尼籍球手迪禾道約 ，其餘港將在男雙、女雙及混雙項目均在首圈止步。

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