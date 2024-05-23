流浪慶功首奪菁英盃 管理層改組 或邀米路回巢掌軍

新增兩顧問 將聘CEO

主席冀來季續重用土炮

流浪上周三以1：0擊敗傑志，相隔29年再奪標，昨午在沙田一間酒店舉行慶功宴，香港足球總會主席霍啟山及久未公開露面的兩名足總前主席梁孔德及康寶駒都有到場。

流浪總監李輝立在菁英盃賽後宣布卸任總監，又透露球會將改組管理架構，包括加入新董事成員、招聘行政總裁（CEO）及新主教練。流浪主席為班主莫耀強兒子莫文韜，李輝立聯同球隊副主席何震東將任董事，黃偉樑及周嘉榮將任名譽顧問。其中黃偉樑為近年與流浪合作青訓的「保師足球會」其一負責人。莫文韜稱來季管理層會做好分工，為球隊注入新活力和想法。

流浪剛於周日完成今季最後一場比賽，以20戰24分排第6完季。莫耀強稱自己也將退休，「除了是林嘉緯和盧均宜，也是我的ending，要交給下一代」。他笑言新管理層組成後，球隊將不用再像以往由李輝立「一個話晒事」，並預計球隊下一步將陸續與球員傾談去留，料變動不大，又透露管理層心儀由前數季任技術總監的米路回巢接掌主帥。莫文韜確認這名曾執教南華的66歲教練為其一考慮人選，並期望來季「實而不華」，繼續多起用年輕和本地球員。

足總證行政總裁譚秋朗請辭

此外，東方本月4日對港會的聯賽因大雨腰斬，昨晚於旺角大球場補賽，最終前者藉巴科爾大演帽子戲法及黃皓雋起孖下大勝5：0，東方賽後19戰43分續排第4，下周日煞科作客均業北區。另外，中國香港足球總會昨晚證實，董事局已接納行政總裁譚秋朗請辭，將由副總幹事張炎有署任職務，直至合適人選上任。