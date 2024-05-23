普捷天奴落車傳入魔 提早1年解約和平分手 成曼聯新帥大熱門

車路士在日前結束的英超最後5輪全勝，得以後上以第6名衝線，至少可出席下季歐洲協會聯賽，賽後普捷天奴獲今季崛起的中場高爾彭馬支持繼續留任，但會方昨證實已與他達成提早1年解約「和平分手」，成為班主保亞利入主兩年以來第4個離任的領隊，並在聲明中感謝他的貢獻。曾執教熱刺和巴黎聖日耳門的他，去年7月與車路士簽約兩年，今季聯賽排名一度跌至第12位，卻獲英格蘭聯賽盃亞軍及打入英格蘭足總盃4強。

彭馬社交網表不捨：讓我夢想成真

普捷天奴在聲明中指出，感激有機會成為車路士歷史一部分，又期望球隊未來在英超和歐戰繼續前進。高爾彭馬其後在社交網站Instagram流露對「肥普」不捨之情，「謝謝你為我所做的一切，讓我的夢想成真。祝你一切順利」。至於其繼任人選據報有白禮頓的迪沙比、下季英超「升班馬」葉士域治的麥堅拿及士砵亭的魯賓艾摩廉等。

英足盃決戰曼城或成坦帥告別戰

由於普捷天奴事前未有離隊迹象，故此今次事態有點突然，據英國《太陽報》報道，兩年前曾斟介他的曼聯有意以他為新帥，意味領軍兩季的坦夏格的告別戰，或就是周六足總盃決戰曼城。「紅魔」除了今季英超取得歷來新低的第8名外，聯賽盃亦在16強止步，歐聯分組賽更包尾出局，令坦夏格一直盛傳帥位高危。另外，亦有機會入主曼聯的英格蘭隊主帥修夫基表示，拜仁慕尼黑箭頭哈利卡尼的背傷已痊癒，勢以足夠狀態出席下月中開戰的歐洲國家盃。卡尼今季各賽事上陣45次獨取44球，但拜仁只獲德甲季軍，使他職業賽生涯續與冠軍緣慳一面。

哥迪奧拿五膺最佳領隊

此外，帶領曼城破天荒成為英超四連霸的哥迪奧拿第5次當選最佳領隊，這名西班牙籍名帥說：「連續4季聯賽封王是我職業生涯其中一個最值得自豪的成就。這是世上最艱難的聯賽，我們的競爭對手踢出了一些令人難以置信的足球。」