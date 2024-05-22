雲班耶馬列最佳新秀陣容

去夏以選秀狀元身分加盟馬刺的20歲法籍新星雲班耶馬，今季即使球隊成績不濟，但個人數據非常突出，早前以大熱姿態獲選年度最佳新人，他昨亦入圍年度最佳新秀陣容，其餘4人分別為奧克拉荷馬雷霆中鋒賀格倫、夏洛特黃蜂前鋒班頓米拿、邁阿密熱火後衛占美查昆斯，以及金州勇士後衛普斯任斯基。若雲班耶馬在其後的年度最佳陣容及防守陣容皆入圍，將會成為自馬刺名宿大衛羅拔遜及鄧肯後，NBA歷來第3名在新秀賽季同時列席三大最佳陣容的球員。

東決開戰 綠軍波辛傑斯最快第3戰復出

季後賽方面，東岸決賽今早於TD花園球場展開，連續3年躋身此階段的主隊塞爾特人，將力爭繼前年再闖總決賽，但先要在這7場4勝的系列賽淘汰相隔10年再戰東決的溜馬。至於在首圈第5戰鬥熱火時傷出的「綠軍」主力中鋒波辛傑斯，據報最快在東決第3戰才可望復出，亦意味在上一圈鬥克里夫蘭騎士末戰表現突出的老將中鋒賀霍特，將續在內線擔大旗。