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體育

史諾接掌利物浦簽約3年 「難拒英超執教機會」

【明報專訊】英超勁旅利物浦在德國籍功勳名帥高普結束近9年任期離隊後，昨晨宣布委任此前執教荷甲班霸飛燕諾的荷蘭籍教頭史諾（前譯施洛）為球隊新帥，據報簽約3年至2027年夏天。他在接受飛燕諾官方訪問中直言之所以選擇轉會，皆因「能到英超執教是難以抗拒的機會」。

在高普日前於英超煞科戰主場告別「紅軍」執教生涯後，利物浦終在昨晨正式宣布委任45歲的史諾為新帥，據報雙方簽約3年，轉會買斷費用為940萬鎊（約9300萬港元）。這名荷蘭籍教頭於2016年在當地低組別球會展開執教生涯，2019年接掌荷甲球會阿爾克馬爾後嶄露頭角，兩年後轉投飛燕諾後首季即領軍在首屆歐協聯取得亞軍，翌季更在荷甲聯賽封王，而今季他曾領軍贏得荷蘭盃冠軍作結。

史諾在落實轉會後於飛燕諾官網的訪問中表示：「選擇離開這個決定並不容易，尤其是我在這裏（飛燕諾）擁有不少美好時光。不過作為一名足球教練，能到英超執教是難以抗拒的，因這是世界最成功的聯賽之一，我很難無視這機會。」

沙拿自破轉會傳聞證留效

另外，由去年起一直盛傳獲沙特聯豪門垂青的31歲利物浦球星穆罕默德沙拿，昨晨則於個人社交網發表留隊宣言，感言加盟7年以來與球迷分享過無數喜悅，贏過不少錦標，並表明將盡一切努力協助紅軍延續成功，將冠軍帶到晏菲路，「我們將盡力登上山峰，希望來季我們再相遇」。

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