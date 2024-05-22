34歲卻奧斯歐國盃後掛靴 別德軍皇馬 英格蘭點兵 拉舒福特佐敦軒達臣不入初選名單

34歲的卻奧斯與皇家馬德里的合約將於今夏屆滿，早前曾傳出他將與球隊續約一年續留「銀河艦隊」，但這名德國隊名將昨於個人社交網宣布，決定在今夏為德軍戰畢在主場的歐國盃後高掛球靴，結束10年皇馬生涯及17年職業球員生涯。

他在Instagram撰文道：「2014年7月17日，是我加盟皇馬的日子，它改變了我的人生，並在這支世界最強的球隊度過了難忘且成功的十載。我想在此感謝每個支持及信任我的人，因我已決定在今夏戰畢歐國盃後告別球員生涯，能以皇馬球員身分作結令我自豪，尤其今季球隊處於峰值之時，接下來我還有為球會的最後任務，便是贏得隊史第15座歐聯冠軍！」

C朗領銜葡萄牙歐國盃大軍

另外，英格蘭隊主帥修夫基昨公布今夏歐國盃30人初選名單，其中今季在英超表現突出的曼聯中場小將高比文奴，繼3月初試啼聲後再度列席；惟修夫基愛將的曼聯前鋒拉舒福特則意外落選，其餘未入大軍的常客還有阿積士的前利物浦隊長佐敦軒達臣，以及今季分別低迷及受傷患困擾的車路士雙星史達寧及列斯占士等。至於葡萄牙隊昨亦宣布歐國盃26人大軍，並將由39歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜，而已年屆41歲的後衛比比亦榜上有名。

另外，阿根廷隊昨公布下月初於中立場友賽厄瓜多爾及危地馬拉隊的大軍名單，其中球王美斯與「天使」迪馬利亞兩大老臣領銜列陣，惟另一星將保羅戴巴拿則名落孫山。