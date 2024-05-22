明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

34歲卻奧斯歐國盃後掛靴 別德軍皇馬 英格蘭點兵 拉舒福特佐敦軒達臣不入初選名單

【明報專訊】效力西甲班霸皇家馬德里的德國國腳中場卻奧斯，昨宣布將於今夏代表德軍戰畢在主場的歐洲國家盃決賽周後掛靴，結束17年職業球員生涯。

34歲的卻奧斯與皇家馬德里的合約將於今夏屆滿，早前曾傳出他將與球隊續約一年續留「銀河艦隊」，但這名德國隊名將昨於個人社交網宣布，決定在今夏為德軍戰畢在主場的歐國盃後高掛球靴，結束10年皇馬生涯及17年職業球員生涯。

他在Instagram撰文道：「2014年7月17日，是我加盟皇馬的日子，它改變了我的人生，並在這支世界最強的球隊度過了難忘且成功的十載。我想在此感謝每個支持及信任我的人，因我已決定在今夏戰畢歐國盃後告別球員生涯，能以皇馬球員身分作結令我自豪，尤其今季球隊處於峰值之時，接下來我還有為球會的最後任務，便是贏得隊史第15座歐聯冠軍！」

C朗領銜葡萄牙歐國盃大軍

另外，英格蘭隊主帥修夫基昨公布今夏歐國盃30人初選名單，其中今季在英超表現突出的曼聯中場小將高比文奴，繼3月初試啼聲後再度列席；惟修夫基愛將的曼聯前鋒拉舒福特則意外落選，其餘未入大軍的常客還有阿積士的前利物浦隊長佐敦軒達臣，以及今季分別低迷及受傷患困擾的車路士雙星史達寧及列斯占士等。至於葡萄牙隊昨亦宣布歐國盃26人大軍，並將由39歲球星基斯坦奴朗拿度（C朗）領銜，而已年屆41歲的後衛比比亦榜上有名。

另外，阿根廷隊昨公布下月初於中立場友賽厄瓜多爾及危地馬拉隊的大軍名單，其中球王美斯與「天使」迪馬利亞兩大老臣領銜列陣，惟另一星將保羅戴巴拿則名落孫山。

上 / 下一篇新聞