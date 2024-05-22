利華古遜歐霸決戰阿特蘭大 藥廠誓過三冠王次關 女神力爭歐洲賽首盃

阿特蘭大vs,利華古遜 now613／643台 明晨03：00直播

利華古遜今季在德甲以全季34戰不敗之姿首度封王，不但打破拜仁慕尼黑過去11年的壟斷，更成為德國男子足球壇首支全季不敗之師。這支位處萊茵河東岸的球會，在過去將近120年的歷史長河中從未單季贏得多過一座錦標，但今季在西班牙隊名宿沙比阿朗素領軍下卻有望繼續締造歷史。

沙比季前未想過奪三冠

下周日德盃決戰凱沙羅頓

利華古遜將先於明晨出戰歐霸決賽面對意甲球會阿特蘭大，爭取自1987／88年在歐霸前身的歐協盃封王後再登頂，及後於下周日凌晨的德國盃決戰乙組球會凱沙羅頓，力爭破天荒榮膺三冠王。

沙比阿朗素賽前談起教練生涯時表示：「昔日我在球員生涯時，已對研究戰術很感興趣，因此我早有為日後當教練作準備。掛靴後我執教過皇家馬德里U13及皇家蘇斯達B隊，這些經驗對我有很大幫助，讓我知道應該怎樣幫助球員成長，令麾下可在場上發揮所長。」

對於有望挑戰三冠王美夢，沙比阿朗素則笑言這是季前未有預計到的事，但毫無疑問對他自己抑或球會皆為歷史性時刻，期望能為這成功球季更添圓滿。惟他亦同時稱讚敵軍阿特蘭大主帥加斯柏連尼，「他執教這間球會已多年，將帥之間建立了深厚的根基，面對他們絕對會是一場硬仗」。

加斯柏連尼：生涯最重要一戰

盼麾下走出失意盃傷痛

值得一提的是，今仗勢擔正伙拍邦尼菲斯及艾米尼阿迪攻堅的進攻中場科利安華迪斯，日前壓倒拜仁慕尼黑中鋒兼今季德甲神射手哈利卡尼，大熱獲膺德甲本年度最佳球員。這名21歲德國國腳今季在聯賽貢獻11個入球及11次助攻，是利華古遜陣中次席射手及助攻王。

至於早前在意大利盃決賽不敵祖雲達斯鎩羽而歸的阿特蘭大，是役則力爭隊史首座歐洲賽冠軍。加斯柏連尼承認在此戰會是被看低的一隊，但期望麾下能將意盃失利的悲憤轉化成力量，為球隊寫下歷史新一頁，「這仗無疑是我執教生涯至今最重要的賽事，在這支球隊奪冠並非常態，要走到這一步總是艱難的，但我希望最終有個好結局」。

利華古遜全員迎敵

阿特蘭大3將避戰

軍情方面，利華古遜今仗將可全員「夫添」出擊，反觀阿特蘭大則有3將因傷缺陣，包括主力中場迪魯恩及後衛哥拉辛拿斯。