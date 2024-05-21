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體育

木狼搶七碎金塊衛冕夢 隔20年再闖西決鬥獨行俠

【明報專訊】NBA季後賽昨舉行分岸次圈「搶七」大戰，明尼蘇達木狼克服落後20分的劣勢，憑6人得分上雙，演歷來最大逆轉勝，作客以98：90反勝丹佛金塊，相隔20年再闖西岸決賽，同時粉碎後者衛冕夢。木狼晉級後，將於周四的西岸決賽鬥達拉斯獨行俠，爭取隊史首闖總決賽。

金塊星將後衛查美梅利在頭兩節轟入24分，領軍在半場領先53：38，締季後賽「搶七」戰的半場最大分差，而主隊在第3節末段更一度將領先優勢擴至20分。不過，木狼隨後及時回勇，除了加強防守之外，亦有6人得分達雙位數，包括唐斯貢獻「雙雙」23分及12個籃板，以及最佳第6人拿斯列特交出11分，終以98：90反勝金塊，場數4：3晉級西岸決賽，將與獨行俠爭奪總決賽席位。

愛華士啞火以守代攻

約基治未確定戰奧運

木狼完成季後賽「搶七」戰史上最大逆轉勝後，唐斯強調「展示木狼最好的籃球風格」。即使「蟻俠」安東尼愛華士此役進攻啞火，以25%命中率得16分，但他仍賣力防守限制敵軍火力，他說：「我不是只懂進攻的球員，無論對手是誰我都能守死他，我在下半場對查美（梅利）做到這點，這是逆轉的關鍵」。

木狼對上一次躋身西岸決賽需追溯至2003/04年球季，惟當時不敵洛杉磯湖人無緣再進一步。唐斯賽後不忘向球隊名宿加納特致敬，以勝仗為這名昔日「狼王」慶祝48歲生日。

金塊雖有梅利轟入全場最高的35分，以及約基治交出「雙雙」34分及19個籃板，但仍難阻球隊吞敗出局。兩者賽後談及今夏的計劃時，梅利明言會代表加拿大隊出戰巴黎奧運，而約基治則坦承尚未決定會否為塞爾維亞隊披甲。

溜馬生死戰挫殘兵紐約人

另外，印第安那溜馬在同日的東岸次圈「搶七」戰，在全隊命中率高達聯盟季後賽歷來新高的67.1%下，作客以130：109擊敗傷兵滿營的紐約人，晉級東岸決賽鬥波士頓塞爾特人。

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