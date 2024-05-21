體壇快訊：黃澤林今首戰法網外圍賽

薩維利夫羅馬大師賽封王

3號種子的德籍名將阿歷山大薩維利夫昨在羅馬網球大師賽男單決賽，以直落兩盤6：4、7：5擊敗智利籍球手謝利，奪得自2022年法國公開賽受傷兩年來，首個千分級賽事單打冠軍，積分將超越俄籍球手丹尼麥維迪夫，世界排名升至第4位。

舒費利PGA賽首奪大滿貫

高爾夫球四大滿貫之一的美國PGA錦標賽昨煞科。主場出戰的舒費利最後一日打出低標準6桿的65桿，總成績以低標準21桿，首奪大滿貫冠軍，賽後升上世界排名第2。至於日前受危駕兼襲警官非的一哥舒希費拿，則以低標準13桿並列第8名。

韓國隊聘金度勳暫掌兵符

韓國足總昨宣布委任53歲名宿金度勳為韓國隊暫代主帥，將領軍下月出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈C組，分別作客新加坡隊及主場鬥中國國家隊（國足）。韓國足總表示，目前仍就聘請新主帥磋商，因此任命曾帶領蔚山現代贏得2020年亞冠盃的金度勳暫掌兵符。

索洛夫大四喜 維拉利爾逼和皇馬

維拉利爾昨在西甲尾二一輪憑阿歷山大索洛夫「大四喜」，主場以4：4逼和冠軍隊皇家馬德里，暫以23球領前射手榜。而應屆德甲盟主利華古遜的21歲中場科利安華迪斯當選最佳球員。另意甲祖雲達斯以球會名宿烏拉圭籍的蒙迪路暫代領軍，並續兼任U19青年隊教練至季尾。