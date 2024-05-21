施維斯達：曼聯缺席歐戰非壞事

施維斯達繼今年2月參與龍年賀歲盃，3個月後再訪港，聯同4名曼聯青訓學院成員昨午到佛教黃鳳翎中學與學生互動逾一小時，包括用小型足球玩遊戲及分隊鬥波。

今年第2次到港 校訪勉青年

樂見新星加拿祖文奴漸成正選

曼聯今季英超只得第8，周六必須擊敗曼城贏得英格蘭足總盃，才可獲來季歐霸資格。施維斯達在活動後接受本地傳媒訪問時稱，紅魔今季明顯表現不佳，必須改變，但他認為來季若不用踢歐洲賽也有好處，「令球隊有更多時間專心聯賽，同時有更多時間讓領隊確立戰術」。

這名46歲法籍後衛今年第2次訪港，寄語本地青年若想做職業球員，在成長階段要好好照顧自己，保持身體健康及日常有健康飲食，才能接受更高強度訓練。他又對紅魔新星阿歷真度加拿祖及高比文奴今季漸成正選感鼓舞，但提及他們往後球季將迎更大挑戰，「除了球迷期望，對手已了解他們，將會更大施壓防守」。

馬會與曼聯合辦「賽馬會學界足球發展計劃」踏入第10屆，以啟發和鼓勵為本的訓練模式引入本地幼稚園、中小學至大專院校，助參與計劃的教師及校隊教練，提升學生體能、心智及社交能力。