評年度英超最佳 阿仙奴失冠仍當大戶 佔中後場5席 前線藍軍科頓彭馬屈機

在預定陣式的4人後防中，兵工廠獨佔3席，應該不算過分。去年就曾談及直路階段威廉沙列巴養傷，對阿仙奴攻守打擊多大；今屆他終於踢到尾，而且更見成熟，伙拍加比爾馬加希斯的一柔一剛組合堪稱最強雙中堅，有身材有速度有位置感有用球能力，高位壓迫夠貼身死纏爛打，陣地戰泊大巴一樣如魚得水。相對上加比爾稍稍粗枝大葉，犯錯略多一些，整體表現也許跟在利物浦長期要湊細路的華基爾雲迪積克難分軒輊，不過加比爾的死球進攻實質成果高了不止一籌，值得加分。

比克福特穩健一洗形象 烏杜治收咧證影響力

季中講過阿仙奴門將之亂，連同經常轉換人選的左閘，這兩個位置無謂勉強。英軍首席門神比克福特今年於愛華頓的演出，叫人大為改觀，不僅大幅減少低水平的失守和失誤，一項重要數據乃預期失球xGA減去真實失球（可理解為救出必入球的總數）高踞第3；加上前日提到的愛華頓死球數糊第2多，部分正源自比克福特於中線靠後的長炮傳送。左後衛揀取熱刺的烏杜治，坦言之是看上其進攻多過防務，卻剛好跟新帥普斯迪高路的超高位防線與全攻型踢法屬天作之合，這名意大利新星提早收咧的影響相當明顯。

至於右閘賓韋特說來有點像曼城的加華度爾，入廠原以為可獲遣任中堅，結果長駐右路，經歷兩載平凡始成大器，防守穩健之餘，跟右翼布卡約沙卡及右中場馬田奧迪加特配合絲絲入扣，後上疊瓦的時機掌握如心有靈犀，最後一腳傳射亦見火候。無疑此鐵三角倘若少了奧迪加特，效果必大打折扣；昔日神童學懂用最簡潔的基本功，完成最高水準的穿針引線叩關串連，不搶眼，卻球味十足。

洛迪續當低調高手 伊沙克屈堅斯成遺珠

不搶眼恐怕是選舉的原罪，否則怎理解洛迪卡斯簡迪無緣英超足球先生候選7強？世界最佳防中依舊是世界最佳防中，沒有之一，不敗先生還屢獻關鍵進帳，包括剛替曼城派定心丸的保險球。單論6號之才，迪格蘭賴斯便相形見絀，始終需糅合較自由的8號，才更合自己更合阿仙奴。當然此乃風涼話，賴斯衰極也屬中場必然之選。

必然上榜尚有在藍月大爆發的菲爾科頓，以及於車路士單天保至尊的高爾彭馬。二人實在太屈機，以致擠走許多本來力足入圍的鋒將，例如沙卡、紐卡素的安東尼哥頓或紅軍的穆罕默德沙拿。中鋒一席競爭較接近，喜鵲的阿歷山大伊沙克不錯、阿士東維拉的奧尼屈堅斯更佳，惟最終決定投艾寧夏蘭特一票，畢竟蟬聯神射手嘛，批評他有多廢多差也只是期望過高而已。為了補償維拉，最佳主帥給予艾馬利，大抵歐霸專家真不宜執教班霸如兵工廠，僅適合追求性價比的中型班，但下季晉身歐聯會否出事？

■蘇柏高球評：球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。