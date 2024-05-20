體壇快訊：韋斯塔本稱霸意站奪今年第5冠

港青年馬術隊首奪全國賽獎牌

香港騎手陳寶玲（Angel Chen） 與拍檔Quazotti，昨在江蘇省無錫市舉行的2024年全國馬術盛裝舞步青少年錦標賽，與23對內地16至21歲的盛裝舞步比賽人馬組合角逐後，以67.745分奪銅，亦是中國香港青年馬術隊首在全國賽奪牌。

施維雅達羅馬賽封后

「世一」施維雅達昨在羅馬網球大師賽女單決賽，以直落兩盤輕取次號種子莎芭倫卡，第3次封后，亦是其個人第12個泥地賽冠軍，賽後卻低調回應下周開戰的法國公開賽的衛冕機會。早前曾在馬德里公開賽決賽挫莎芭倫卡的她，至今11次交手取得8勝3負。

阿特蘭大輕取萊切奪歐聯席位

阿特蘭大昨在意甲作客2：0勝萊切後36戰得66分續排第5，餘下兩輪領先第6的羅馬6分及對賽較佳，穩奪下季歐聯資格。若阿特蘭大揚威歐霸，便可為意甲提供額外一個下季歐聯席位，惟前提是他們不能躋身前四。另尾二薩斯索羅0：2負卡利亞里後37戰得29分，落後1：1逼和安玻里的尾四烏甸尼斯5分，提早一輪降班。

中國女排世聯反克塞爾維亞

中國女排昨於世界女排聯賽巴西站煞科戰，先失一局下以3：1反勝塞爾維亞隊，暫以3勝1負得9分，世界排名暫排第6，較正與國家隊爭奪巴黎奧運資格的亞洲區主要競爭對手日本隊高兩位。