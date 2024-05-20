明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

高普主場告別戰 利物浦輕勝10人狼隊

【明報專訊】英超季軍利物浦今晨在煞科戰以一場勝仗告別領隊高普，於晏菲路球場以2：0打敗狼隊。另外，車路士主場以2：1挫般尼茅夫，賽後38戰得63分，與作客以3：0勝錫菲聯的熱刺同分，分別以第6及5位衝線，攜手出席下季歐霸。而曼聯雖作客2：0擊敗白禮頓，卻未能超越贏波的紐卡素續排第8，只能爭取足總盃封王才可參加下季歐霸。

紐卡素曼聯齊勝 紅魔排第8完季

高普執教利物浦近9年共奪8冠，當中以首奪英超及於歐聯封王最為顯赫。他今年2月突宣布季後離隊令球迷錯愕。他是役賽前在球員通道上一直保持笑容，又與在場工作人員擁抱，及至隨着麾下出場後，即獲主隊球迷起立拍掌致意，而看台上的擁躉亦一起砌出會歌You'll Never Walk Alone的簡稱「YNWA」和一個巨大的心形圖案，令他不時以右手放在左胸以表謝意，而會方賽前則證實長期傷兵堤亞高艾簡達拿及祖爾麥迪比季後離隊。

狼隊今仗於28分鐘便有右閘尼爾遜施美度因向阿歷斯麥亞里士打施「收山腳」領紅。麥亞里士打其後與查洛爾昆沙各建一功，終以2：0勝出。至於排第6的車路士憑摩西斯卡些度於18分鐘半場笠射開齋，終助球隊以2：1挫般尼茅夫；第5的熱刺則藉古路施夫斯基梅開二度，助球隊以3：0勝錫菲聯，並令作客以4：2打敗賓福特的紐卡素以60分續排第7，但可參加下季歐協聯。

此外，尾三的盧頓主場以2：4負富咸後，與般尼及錫菲聯在英超一季後即降回英冠，是英超自1997／98年球季以來，歷來第2次3支升班馬齊做「升降機」。另外，白禮頓主帥迪沙比宣布季後離隊，盛傳他已成拜仁慕尼黑新帥大熱。

上 / 下一篇新聞