明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

顏樂楓隨行7載苦盡甘來 兌現奪冠承諾

【明報專訊】自理文創會已加盟的副隊長顏樂楓，由見證球隊成長到贏得港超冠軍，他形容在理文7年苦盡甘來，達成當初對這間球會的承諾，又提及上季中離任的前帥陳曉明，是理文7年來其中一塊重要拼圖。

讚譽前帥陳曉明屬重要拼圖

31歲的顏樂楓於2017／18年球季由傑志外借理文，翌季正式加盟至今，逐漸成為球隊副隊長兼大港腳。他形容在理文7年苦盡甘來，「真的圓夢，當初來理文時，前主教練陳sir（陳曉明）想我們寫下目標，我只寫兩項：亞洲賽和聯賽冠軍。7年後我終於達成當初對這間球會的承諾，好似成家立室大個仔。過去曾有多次機會好接近港超或其他冠軍，但都令所有人失望，今次終於無失手，可以開開心心慶祝這個好完美的第7年」。陳曉明去年2月離任，其後轉任中華台北女足主帥，顏樂楓稱對方即使已離開，仍是理文7年來其中一塊重要拼圖，「所有努力過的人都值得高興」。

顏樂楓今季各賽事上陣29場入1球，但有10次後備，季尾亦失正選，他認為球隊今季人腳增加而多了輪換，「球隊贏波最重要」。過去在傑志曾贏過3次頂級聯賽冠軍，他形容今次在理文戴上隊長臂章見證球隊成長，「好似每一步自己都有份和有責任，是特別感觸」。他不否認傑志變弱才令理文奪冠的說法，「上季鬥到最後，今季我們提早一輪奪冠，對方有些失誤是事實，我們亦都不是發揮很好，但最後都奪冠，結果證明一切」。

上 / 下一篇新聞