顏樂楓隨行7載苦盡甘來 兌現奪冠承諾

讚譽前帥陳曉明屬重要拼圖

31歲的顏樂楓於2017／18年球季由傑志外借理文，翌季正式加盟至今，逐漸成為球隊副隊長兼大港腳。他形容在理文7年苦盡甘來，「真的圓夢，當初來理文時，前主教練陳sir（陳曉明）想我們寫下目標，我只寫兩項：亞洲賽和聯賽冠軍。7年後我終於達成當初對這間球會的承諾，好似成家立室大個仔。過去曾有多次機會好接近港超或其他冠軍，但都令所有人失望，今次終於無失手，可以開開心心慶祝這個好完美的第7年」。陳曉明去年2月離任，其後轉任中華台北女足主帥，顏樂楓稱對方即使已離開，仍是理文7年來其中一塊重要拼圖，「所有努力過的人都值得高興」。

顏樂楓今季各賽事上陣29場入1球，但有10次後備，季尾亦失正選，他認為球隊今季人腳增加而多了輪換，「球隊贏波最重要」。過去在傑志曾贏過3次頂級聯賽冠軍，他形容今次在理文戴上隊長臂章見證球隊成長，「好似每一步自己都有份和有責任，是特別感觸」。他不否認傑志變弱才令理文奪冠的說法，「上季鬥到最後，今季我們提早一輪奪冠，對方有些失誤是事實，我們亦都不是發揮很好，但最後都奪冠，結果證明一切」。