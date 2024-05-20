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體育

理文創會7年 壓傑志首奪港超冠軍 大勝深水埗提早一輪登頂 曾昭達來季續領軍

【明報專訊】理文昨午在港超憑愛沙尼亞國腳安尼亞梅開二度，作客深水埗運動場以6：1大勝深水埗，提早一輪兼創會7年首度港超封王。會長李文恩透露將繼續增兵盼球隊一直參加亞洲賽，也確認來季仍會由主教練曾昭達執教。

安尼亞起孖 報足總盃4強敗仇

理文8日前在香港足總盃4強以1：2反負予深水埗無緣雙冠王，昨仗理文中鋒安尼亞在25分鐘門前轉身抽射先開紀錄，並於36分鐘補射梅開二度，助理文半場領先2：0。理文下半場再由基華尼頓、亞哥斯達、鄭兆均及李毅凱各建一功，終以6：1大炒尾段破蛋的深水埗。

理文賽後19戰16勝3和不敗得51分，尚餘一輪以6分領先次席傑志，篤定提早一輪成為港超冠軍。理文化工於2016／17年冠名流浪以「理文流浪」參加港超一季，2017／18年起自立門戶至今7季，僅在2018／19年贏得菁英盃，上季最後一輪打和傑志屈居亞軍，今季終在聯賽封王；港超三連霸的傑志則衛冕失敗。同日香港U23作客1：0挫均業北區，賽後以9分力壓少兩分的晉峰升上尾二。

完場後理文職球員衝入球場慶祝及開香檳狂歡，並與球迷們紛紛高舉冠軍獎盃紙牌大合照。會長李文恩拿着大聲公向球迷承諾，「球隊未來一定會繼續進步，絕對不會令球迷失望」。創會7年港超終奪冠，李文恩笑言仍記得初期有季聯賽排尾二，其後逐季進步，承認今季在盃賽是失色，「但這只是起點，希望繼續進步」，又提及不想像4年前退出的富力R&F般，為爭冠而班費大增，「大家都記得富力的例子，使了好多錢。我唔想咁，想做一個過程，球員薪酬水平每季不會差好遠」。

會長擬增兵 盼持續戰亞洲賽

李文恩又確認，來季續由主教練曾昭達執教，「他是較年輕的教練，仍在學習，足總盃4強落敗是好難睇，事後我們有討論如何進步，今（昨）仗完全唔同晒。他是好有心的教練，我希望他進步，用本地球員爭取好成績」。

李文恩欣喜取得來季亞冠聯（ACL2）的分組賽資格，展望下季衛冕港超以維持參加亞洲賽，「理文成立目的是希望長期參與亞洲賽，將來組軍會朝這目標，今季初（亞冠外圍賽止步）有慘痛教訓，所以會簽多少少更高質素球員應付」。他承認球隊個別位置老化，透露首要簽新中堅，其次為中場，同時有部分港將獲內地球會垂青或將北上。

理文今季簽入安尼亞及荷蘭籍中場保利臣即奪冠，李文恩也稱「喜歡物色歐洲外援」。安尼亞首季港超至今上陣26場入15球，領先港超射手榜。這名33歲中鋒稱現階段仍未跟球會談續約，對留隊續在港超發展持開放態度。此外，41歲隊長列斯奧確認完季約滿，離開效力5季的理文，他稱仍未決定是否掛靴，或會尋找其他本地球會落班。

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