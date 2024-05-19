明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 垃圾徵費 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

體育

體壇快訊：高球一哥危駕兼襲警保釋續戰

【明報專訊】高爾夫球世界一哥的27歲美籍名將舒希費拿，前晚在前往球場出戰四大滿貫之一的美國PGA錦標賽次日賽事時，疑因不滿前方交通事故被拉起封鎖線阻路，試圖強行駛過，與現場警員發生衝突，其間打傷一名警員，終以涉嫌危險駕駛、襲警及行為不檢等罪名被捕。及後他獲保釋放行趕及出戰，並打出低標準5桿，總成績暫以低標準9桿升至並列第4。

彭詩雅連雲港亞洲盃奪冠

香港三項鐵人隊昨派出4男1女出戰在中國舉行的亞洲盃連雲港站，彭詩雅在女子組以2小時22分32秒率先衝線，以逾4分鐘優勢力壓國家隊代表陸美伊奪冠。奧斯卡在男子組獲第11，惟伍泰龍、余承謙及Robin Elg皆未能完賽。

張智傑港運會破50蛙港績

第9屆全港運動會游泳賽事昨假維多利亞公園游泳池上演，代表元朗區的「學界蛙王」張智傑在男子50米蛙泳游出28.10秒奪冠，以0.13秒打破已故飛魚杜敬謙在7年前寫下的香港紀錄。

港足對伊朗門票周二開售

中國香港足球代表隊將於下月6日出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈第5仗，晚上8時於香港大球場迎戰伊朗隊，中國香港足球總會昨公布門票將於本周二下午2時起於「購票通」平台開售，票價200元、特惠票50元，每張門票會再收15元平台手續費。

祖雲達斯解僱艾歷尼

艾歷尼日前帶領祖雲達斯在意大利盃擊敗阿蘭特大破紀錄第15次封王，惟他昨被會方以該仗「行為與球會價值不符」為由解僱。這名56歲意籍教頭曾於2014至19年執教「老婦人」，但被炒後兩年重獲球會委任掌舵，但近3年只贏得近日的意盃，而他更在該仗因狂罵球證被逐，據報賽後更曾以粗言辱罵球會總監基安東尼。

國家隊世女排聯負加拿大

中國女排日前於世界女排聯賽巴西站續戰，最終以局數1：3不敵加拿大隊，暫以2勝1負得6分排總成績第4位。至於正與國家隊爭奪巴黎奧運資格的日本隊，則在土耳其站第3戰以局數3：0輕取德國隊，暫以3戰全勝排次席。

韋斯塔本F1意國站排頭位

世界一級方程式（F1）昨演意大利站排位賽，最終紅牛的韋斯塔本以1分14.746秒的最快圈速取得今晚正賽頭位，麥拿侖雙子皮亞斯齊及諾利斯則分列第2及3位；而主場出戰的法拉利車隊，陣中雙雄陸克萊及辛斯將以第4及5位出戰。另外，紅牛車隊日前落實將於9月28日訪台表演，在容納約3萬名觀眾的台中市政路前奔馳，據報出席車手為紅牛二隊VCARB的日本籍車手角田裕毅。

上 / 下一篇新聞