體壇快訊：高球一哥危駕兼襲警保釋續戰

彭詩雅連雲港亞洲盃奪冠

香港三項鐵人隊昨派出4男1女出戰在中國舉行的亞洲盃連雲港站，彭詩雅在女子組以2小時22分32秒率先衝線，以逾4分鐘優勢力壓國家隊代表陸美伊奪冠。奧斯卡在男子組獲第11，惟伍泰龍、余承謙及Robin Elg皆未能完賽。

張智傑港運會破50蛙港績

第9屆全港運動會游泳賽事昨假維多利亞公園游泳池上演，代表元朗區的「學界蛙王」張智傑在男子50米蛙泳游出28.10秒奪冠，以0.13秒打破已故飛魚杜敬謙在7年前寫下的香港紀錄。

港足對伊朗門票周二開售

中國香港足球代表隊將於下月6日出戰世界盃亞洲區外圍賽次圈第5仗，晚上8時於香港大球場迎戰伊朗隊，中國香港足球總會昨公布門票將於本周二下午2時起於「購票通」平台開售，票價200元、特惠票50元，每張門票會再收15元平台手續費。

祖雲達斯解僱艾歷尼

艾歷尼日前帶領祖雲達斯在意大利盃擊敗阿蘭特大破紀錄第15次封王，惟他昨被會方以該仗「行為與球會價值不符」為由解僱。這名56歲意籍教頭曾於2014至19年執教「老婦人」，但被炒後兩年重獲球會委任掌舵，但近3年只贏得近日的意盃，而他更在該仗因狂罵球證被逐，據報賽後更曾以粗言辱罵球會總監基安東尼。

國家隊世女排聯負加拿大

中國女排日前於世界女排聯賽巴西站續戰，最終以局數1：3不敵加拿大隊，暫以2勝1負得6分排總成績第4位。至於正與國家隊爭奪巴黎奧運資格的日本隊，則在土耳其站第3戰以局數3：0輕取德國隊，暫以3戰全勝排次席。

韋斯塔本F1意國站排頭位

世界一級方程式（F1）昨演意大利站排位賽，最終紅牛的韋斯塔本以1分14.746秒的最快圈速取得今晚正賽頭位，麥拿侖雙子皮亞斯齊及諾利斯則分列第2及3位；而主場出戰的法拉利車隊，陣中雙雄陸克萊及辛斯將以第4及5位出戰。另外，紅牛車隊日前落實將於9月28日訪台表演，在容納約3萬名觀眾的台中市政路前奔馳，據報出席車手為紅牛二隊VCARB的日本籍車手角田裕毅。