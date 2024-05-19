費高領銜葡名宿訪澳門 今戰五人表演賽

【明報專訊】為慶祝澳門特別行政區成立25周年，五人足球友誼賽「葡萄牙傳奇」對「大灣區飛龍」將於今午4時上演，而受邀的一眾葡萄牙隊名宿昨率先於澳門奧林匹克綜合體戶外天地真草足球場出席青少年足球營活動，包括前世界足球先生及金球獎得主的費高，偕哥列斯馬、保辛華、堤亞高文迪斯及紐奴高美斯等，親身落場切磋球技。
倡創造條件予青少年投入足運
歷時約1小時15分鐘的交流活動，11名葡萄牙隊名宿在3個場區逐一與青少年互動，包括示範妙傳及跟他們進行練習賽等，活動完結後即吸引「小球迷」及其家長上前「集郵」，向球星爭取合照及親筆簽名。其中51歲葡萄牙國家隊前隊長費高受訪時表示，很高興今次能與土生葡人一同慶祝澳門回歸，他另提及對澳門足球發展的建議，認為「青少年是這個地方（澳門）的未來，在創造所有最好的條件下，令他們可以投入於足球當中」，他亦寄望青少年為了追隨夢想，需不斷努力奮鬥。
至於15年前曾隨英超球隊車路士到訪的著名守將保辛華，認為今次活動是一種特別經驗，讓青少年學習他們過往的技術，並表明期待今午4時在澳門東亞運動會體育館舉行的友誼賽。而年初曾在香港大球場參與賀歲盃的堤亞高文迪斯則透露初訪澳門，讚揚這城市景色。