費高領銜葡名宿訪澳門 今戰五人表演賽

倡創造條件予青少年投入足運

歷時約1小時15分鐘的交流活動，11名葡萄牙隊名宿在3個場區逐一與青少年互動，包括示範妙傳及跟他們進行練習賽等，活動完結後即吸引「小球迷」及其家長上前「集郵」，向球星爭取合照及親筆簽名。其中51歲葡萄牙國家隊前隊長費高受訪時表示，很高興今次能與土生葡人一同慶祝澳門回歸，他另提及對澳門足球發展的建議，認為「青少年是這個地方（澳門）的未來，在創造所有最好的條件下，令他們可以投入於足球當中」，他亦寄望青少年為了追隨夢想，需不斷努力奮鬥。

至於15年前曾隨英超球隊車路士到訪的著名守將保辛華，認為今次活動是一種特別經驗，讓青少年學習他們過往的技術，並表明期待今午4時在澳門東亞運動會體育館舉行的友誼賽。而年初曾在香港大球場參與賀歲盃的堤亞高文迪斯則透露初訪澳門，讚揚這城市景色。