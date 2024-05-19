傑志大勝南區止三連敗 保衛冕生機

伍健預告來季年輕化

理文今訪深水埗不敗即封王

傑志上周4日內先後在香港足總盃4強及賽馬會菁英盃決賽落敗，聯賽餘下兩仗只要再失分，便會提早衛冕失敗。昨仗許勝不許和下，4分鐘已由費蘭度打開紀錄，加上換邊後69至70分鐘內，由查理史葛遠射及基爾頓頭槌建功連下兩城，終以3：0輕取南區。傑志賽後19戰45分，多踢一場落後榜首理文3分。而大埔作客被晉峰逼和1：1 ，19戰43分續第3。理文今午3時作客深水埗只要不敗，即提早一輪封王。兩隊8日前的足總盃4強交手，深水埗爆冷反勝2：1，粉碎理文雙冠夢，主教練曾昭達稱，球隊要展現取回該仗失利的決心，「球隊會以3分為目標，希望球員能展現決心，去證明我們是今季港超冠軍」。

傑志近3仗均由助教卡度素場邊督師，主教練金東進只坐在後備席，對此伍健未回應，僅透露完季後即開始來季準備工作，稱球隊將會年輕化，提及留意到傑志在今屆亞冠盃參賽球隊中平均年齡最高的數據，「這是很重要的指標，但年輕化的同時，仍需要有些經驗球員帶領」。他形容今次變動不會像過去多季般「溫和」，待本月28日香港足球明星選舉結束後，便會陸續公布消息，着球迷拭目以待，「不是純粹球員轉變，還有其他方面，都幾多姿多彩，會是有趣的」。