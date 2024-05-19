利華古遜德甲不敗封王 創德國男子足壇先河 三冠征途壯行色

由西班牙籍名宿沙比阿朗素領軍的利華古遜，賽前於今季各賽事50場不敗，包括33場聯賽未嘗敗績，昨晚於德甲煞科戰主場面對中游分子奧格斯堡，雖然已收起格列沙加、科利安華迪斯及軒卡比等主將，但「藥廠」甫開賽已主動掌控形勢，並於12分鐘由鋒將艾米阿里在前場截走敵軍門將古碧的傳球，隨即橫傳予前線拍檔邦尼菲斯射入空門先開紀錄。及至27分鐘，中場安特列治於禁區內混戰以後腳妙射得手，助利華古遜半場領先兩球。

換邊後利華古遜攻勢放緩，更於62分鐘被奧格斯堡藉反擊由18歲中場小將高莫亞射入個人德甲處子入球追近比數，但及後雙方未再增添紀錄。結果利華古遜在主場以2：1取勝，將今季不敗場數增至各項賽事51場，續刷新歐洲球隊單季紀錄之餘，更成為德國男子足壇首支全季聯賽不敗球隊，賽後捧起冠軍碟。

戰畢今季聯賽後，利華古遜將先於周四凌晨於歐霸決賽面對意甲球隊阿特蘭大爭冠，再於下周日凌晨於德國盃決戰德乙球隊凱沙羅頓，爭取破天荒榮膺「三冠王」。

拜仁反負賀芬咸 史特加後上奪次席

至於已無緣聯賽十二連霸的拜仁慕尼黑，昨雖在開賽6分鐘內便由艾方素戴維斯及泰爾各建一功領先兩球，但及後連失4球，作客以2：4反負賀芬咸，被同日贏波的史特加壓過，以34戰得72分跌落第3名完季，但陣中首席射手哈利卡尼仍以36球成為今季德甲神射手。

此外，除了依次序前5位的利華古遜、史特加、拜仁慕尼黑、RB萊比錫及多蒙特取下屆歐聯資格外，法蘭克福及賀芬咸則分列第6及7位，其中前者篤定取歐霸席位，而後者則至少取歐協聯席位，若利華古遜在德盃封王，更可受惠轉戰歐霸，並讓第8的海登咸取歐協聯資格。

柏林聯驚險護級 波琴轉戰附加賽

護級形勢方面，柏林聯昨主場2：1絕殺弗賴堡，以得失球較佳驚險壓過同日輸波兼同得33分的波琴升上第16位，宣告護級成功，反觀波琴則要轉戰升降附加賽，面對德乙季席的杜塞爾多夫爭護級。至於科隆則與達斯泰特分列第17及18位齊告降班。