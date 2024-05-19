SUN周日體育直播賽程

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2024年5月19日星期日
英超煞科決雌雄 曼城連霸靠破鎚 阿仙奴後上難仍可嘉
高普晏菲路臨別秋波 飛燕諾教頭證接棒
伍家朗泰國公開賽決戰李梓嘉
精英賽男子百米三甲齊破紀錄 陳一樂奧運外卡最後衝刺
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利華古遜德甲不敗封王 創德國男子足壇先河 三冠征途壯行色
江旻憓富吉拉站封后 收穫重劍世盃個人第4冠
傑志大勝南區止三連敗 保衛冕生機
東方U18大勝流浪 超青壓傑志首封王
費高領銜葡名宿訪澳門 今戰五人表演賽
溜馬平場數 偕紐約人搶七
體壇快訊：高球一哥危駕兼襲警保釋續戰
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【明報專訊】（請看附圖）
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