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體育

精英賽男子百米三甲齊破紀錄 陳一樂奧運外卡最後衝刺

【明報專訊】全港學界精英田徑（團體）比賽昨於灣仔運動場煞科，男子百米飛人大戰鬥得激烈，郭俊廷、陳一樂、吳君浩齊破大會紀錄奪得三甲。在男子100米世界排名暫列香港第2的陳一樂，表明將盡力爭取巴黎奧運外卡。

賽後即赴泰國戰亞洲接力賽

就讀大光德萃書院的郭俊廷和陳一樂，在男子100米決賽鬥得叮噹馬頭，前者跑出10.53秒、以0.01秒優勢奪冠，拔萃男書院的「混血飛人」吳君浩則以10.65秒得季軍，3人皆刷新賽會紀錄。陳一樂賽後透露即晚將與吳君浩趕赴泰國，偕刁俊稀及李康傑出戰亞洲接力賽，其後他周六再轉赴重慶，出戰奧運計分周期的最後一站。

陳一樂在男子100米世界排名積分獲1068分，落後刁俊稀28分暫列香港第2。由於巴黎奧運田徑項目的100米、800米及馬拉松選手可爭取外卡征奧，陳一樂也期望放手一搏，「目標在重慶跑PB（個人最佳成績、10.38秒），奧運還有兩星期截標，博一博吧」。

女子組方面，港大同學會書院的葉泯妡在女子100米跑出12.03秒，以0.01秒刷新賽會紀錄。拔萃女書院的白凱文則跑出12.095秒，以0.005秒險勝張銚芝摘銀，這名小「欄后」亦於100米欄及4×100米接力奪金。

黃佑楠中亞賽400米破U18港績奪金

另外，港隊在哈薩克舉行的中亞少年U18田徑錦標賽奏捷，黃佑楠在男子400米決賽跑出49.31秒，破U18港績奪金。 庾沛怡在女子100米及100米欄穿金戴銀，王諾弘則於男子1500米跑出PB的4分04.60秒掛銅。

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