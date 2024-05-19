高普晏菲路臨別秋波 飛燕諾教頭證接棒

英超今夜煞科，除了曼城與阿仙奴分途爭冠，已篤定以季席完季的利物浦，在主場鬥狼隊則迎來功勳教頭高普的告別戰，將在晏菲路球場結束「紅軍」9年執教生涯。賽前他感言自己「會記住這裏的一切」。

利物浦於季尾跌出爭奪行列後，暫以37戰得79分排第3，今晚煞科迎戰狼隊不論贏輸都會以同一位置完季。已執教利物浦將近9年、領軍共奪7座錦標的德國籍領隊高普，在年初宣布不再續約冀暫時休息下，今晚將是他紅軍執教生涯最終戰，他賽前感言道：「這是我人生中最令人感觸的一周，與這球會很多認識多年的人說再見，心情難以言喻。我永遠會記住這裏的一切，它帶給我領軍生涯最好的時光。」

至於早前盛傳將頂替高普接掌紅軍的荷甲班霸飛燕諾教頭施洛，昨親口證實有關傳言，「我知道官方還未宣布，但我認為這已不會令大家意外吧，的確我將在下季成為紅軍教頭」。

3隊搶歐戰兩席 森林護級形勢佳

其餘形勢方面，暫列第6至8位的車路士、紐卡素及曼聯，將分途爭奪剩餘歐戰席位，手握60分的車路士只要迎戰般尼茅夫不敗便可至少取下屆歐協聯席位；其餘兩隊則同得57分，但紐卡素較曼聯得失球有24球優勢，「喜鵲」若作客勝賓福特將幾可穩奪第7，但仍要寄望曼聯在周六的英格蘭足總盃決賽不敵曼城，來屆才可征戰歐洲賽；相反曼聯若取第7，則至少可取歐協聯資格。而暫以29分排第17的諾定咸森林，今作客已聯同錫菲聯篤定做「升降機」的般尼，只要不敗便護級成功，並將少3分緊隨的盧頓踢返英冠。

此外，修咸頓昨於英冠升班附加賽次回合主場以3：1挫西布朗，兩回合以同樣比數晉級，下周日鬥列斯聯爭升班。