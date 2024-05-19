英超煞科決雌雄 曼城連霸靠破鎚 阿仙奴後上難仍可嘉

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阿仙奴vs.愛華頓 now622台 晚上23：00直播

英超鬥到煞科才決定盟主誰屬其實不罕見，尤其隨着曼城富起來、費格遜退休、利物浦復蘇等等因素加劇競爭，對上12屆便四度出現。最經典莫過於曼城靠阿古路絕殺昆士柏流浪，開啟王朝，然後藍月再有3次在終極戰頂住壓力捧走獎盃。沒錯，換言之，上述的四度煞科高潮全跟曼城有關，而且悉數勝出，單計經驗及心理就贏晒。當中最近兩次負責執教的哥迪奧拿，雖說兩仗同屬反勝，前屆一役更一額冷汗，惟反過來亦會加倍小心避免重蹈覆轍，此乃哥帥賽前記招所言。

加華度爾移邊路啟發進攻潛能

藍月唯一小隱憂為周中補賽折將。門將艾達臣眼眶骨折提早歇暑，幸而奧迪加把關不減信心，何况韋斯咸狀態差勁之餘，莫耶斯告別領軍卻逢作客，徹底例行公事落雨收柴；上仗被踩傷退下火線的奇雲迪布尼料無礙披甲，倘真缺陣倒將有點影響，因他久休復出後令曼城重回正軌，添加的不僅是個人能力質素，還有戰術變化板斧，包括左閘加華度爾忽成帶刀後衛。

季初看到克羅地亞國腳中堅加華度爾司職左閘，本以為藍月沿襲去年的大杉陣，又或是由於他年輕及剛登陸英倫而被迫靠邊站，可是很快發覺哥帥乃刻意改造。只是畢竟需時適應新環境新概念，加上最重要是上半季曼城用翼鋒負責側擊，二閘後上機會不多，直至迪布尼傷癒，並跟昨日當選英超最佳球員、繼足球記者協會獎後榮膺雙料足球先生的科頓，組成雙十強化中央配合，方讓加華度爾前路開通，更盡現細膩攻擊技巧，原先純粹扼守中路也許確實浪費。

阿仙奴體力化風格證成效

不過曼城的進化僅止於此，始終哥帥入主多年，運作早已上軌道，不易大變也不宜大變，偏偏在聯賽前半後半仍見判若兩隊，從而更顯阿仙奴一直穩佔三甲的難能可貴，印象分全面壓倒藍月。早前談論過「兵工廠」的革新，風格趨向體力化，過程中亦不乏trial and error，例如夏維斯的左中場實驗不算成功，於是逐步重新推前，賴斯則連動式左移，以及左閘不斷試驗人選與職能，終演變至如今的版本。

即使改動只以寥寥數句描寫，看着已感受到不容易，尚要考慮到阿仙奴兼顧歐聯，沒太多時間在訓練場下苦功。由此證明阿迪達選行體力化的方向正確，皆因改革最主要目的乃鞏固防守以保穩定，正正是兵工廠無明顯低潮的基礎；身體對抗力提升，輔以死球專家指導則帶來廿個入球冠絕群雄，這項附加值於進攻未復流暢的轉型過渡期頓成及時雨。

無巧不成話，今天造訪兵工廠的愛華頓死球進帳第2多；「拖肥糖」近况亦跟另一邊廂的韋斯咸各走極端，使阿仙奴能否完成全取3分的基本任務，起碼勝算不會高過曼城。事實上，閉幕日榜首隊失冠絕無僅有（甚或根本未試過？），阿迪達一臉輕鬆口說夢想未滅，但及早着手來季組軍也不壞。埃及防中艾利尼剛宣布離隊無損軍容，大抵只需買個正宗箭頭或再買個正宗左閘，像藍月般有Plan B、Plan C之類，教識徒弟冇師父便不止是夢想。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。