黃鎮廷勢藉世界排名入奧

由杜凱琹、朱成竹及李皓晴組成的香港女子乒乓球隊，今年2月在釜山舉行的世界乒乓球團體賽過關斬將，雖然在4強以直落3場不敵日本隊無緣決賽，但在不設季軍戰下，仍自2018年後再奪世界賽銅牌，同時拿下巴黎奧運女團資格，也藉此取得兩張女單入場券。

上屆東京奧運以後備身分觀賽的朱成竹，今年大有機會代表港隊征戰巴黎奧運，在本周的奧運排名中，她與杜凱琹分列第33及27位，屬香港女隊排名頭二。

伙杜凱琹再戰混雙

至於港隊首席混雙組合黃鎮廷／杜凱琹，在4月的混雙奧運資格賽首階段連過4關，拿下冠軍並取得入場券，繼東京奧運後再次攜手征奧。混雙將於奧運揭幕翌日上演16強，並於7月30日舉行獎牌戰。

不過，港隊失落男團奧運資格下，黃鎮廷或需透過洲際資格賽或世界排名爭取男單席位，截至本周其奧運排名為第29位，扣除一眾憑團體賽取得資格的球手，這名港乒「一哥」更排在亞洲第2，取入場券在望。

（奧運前瞻）