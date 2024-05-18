港乒一姐杜凱琹 走出陰霾再征奧 傷患困擾曾萌退意 恩師張瑞扶持放下包袱

文：圖：許嘉明

杜凱琹年紀輕輕已在乒乓球壇嶄露頭角，而她在協恩中學完成中三課程後，毅然輟學轉為全職運動員。15歲或正值反叛期，擔任杜凱琹主管教練的張瑞透露愛徒小時不太聽話亦會發脾氣；杜凱琹也承認少不更事，「我當時很調皮，入住體院就像脫離父母，整天想着玩」。

青奧奪牌 從乒球體現自我價值

從張瑞的角度出發，希望球員專注練習、多休息、寫訓練日記，這是種教練「為你好」的做法，但一班年輕球員卻認為教練太嚴厲。她坦承難以要求學生完全理解自己想法，但希望能「做個嚴格但有溫度的教練」。

杜凱琹表示於2014年南京青年奧運會贏得女單銀牌及混合團體賽銅牌，成師徒關係轉捩點，「我取得青奧資格後，瑞姐陪我分析15名對手打法，很用心跟我完成我的夢想和目標。原來乒乓球能體現我的價值，那時才發現她用心良苦」。

從遼寧來港的張瑞，球員時曾於北京奧運亞洲區資格賽勝出，惟因居港未滿7年錯過為港出戰奧運機會。當張瑞退役轉執教鞭，傳承給港將的不止球技，更是追夢勇氣，「那時我沒打過奧運，希望做教練後，由隊員完成夢想」。

杜凱琹感嘆運動生涯遇恩師是福氣，「做全職運動員很難，擔任教練也非易事，尤其瑞姐是女性，要犧牲家庭時間陪我們四出比賽。她在我們身上花了很多心機，也將運動員生涯的運氣全留給我們」。

每次爭取奧運資格的旅程，對杜凱琹來說也是獨一無二的經歷，她在2016年以19歲之齡，伙帖雅娜及李皓晴出戰里約熱內盧奧運，她笑言當時年紀尚輕，感覺懵懂。至於東京奧運因疫情延期至2021年舉行，即使杜凱琹與李皓晴及蘇慧音聯手為港隊贏得女團銅牌，但她也坦承賽前感覺太多未知之數而擔心。不過，這名港乒一姐坦承爭逐巴黎奧資格的過程中是生涯最艱難時刻。

杜凱琹去年2月的WTT安曼挑戰賽首因手肘傷患退賽，她事後形容為「汽球終於爆了」般，隨後8月的成都世大運亦於女單被迫退賽，反覆的傷勢令她跌入低谷。為早日康復以最佳狀態站上球場，杜凱琹試過不同療法，連封閉針都打過3次，但仍未見成效。

她不諱言自我要求高，當傷勢令表現糟糕或不能打球，曾迷茫得只坐在球館流淚，「很崩潰，因我很喜歡打球，而且這是職業，但我想打都打不到。其實能竭盡所能做一件事，哪怕輸都冇所謂，但我連全力以赴也做不到，我接受不到這樣」。

張瑞父製鐵球板助復健

在杜凱琹無助之際，她的隊友和恩師一直給予鼓勵，張瑞請求父親特製鐵球板讓愛徒配合物理治療師復健，終讓杜凱琹傷勢好轉。張瑞坦言：「她在青少年打球表現不好，試過陷入低潮，但我知道自己有辦法幫她改變情况。」

杜凱琹在巴黎奧運與黃鎮廷取得混雙資格，也大有機會出戰女團及女單，她期望以享受心態迎接奧運，「在我最困難時，有很多人像天使一樣幫我，把我一步一步拉回來，我真的打從心底喜愛乒乓球」。張瑞則盼愛徒放下包袱，不以結果論成敗，「我們10幾年來一起走過這條路，一起經歷了很多事，看到她們的成長和進步，就覺得多辛苦都是值得的」。

（奧運前瞻）